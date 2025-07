Clamoroso: pancione in vista per Chiara Ferragni | Dopo la burrasca torna il sereno con l’ex: “Gli ha chiesto un figlio”

Chiara Ferragni e il ritorno di fiamma che nessuno si sarebbe potuto immaginare. La possibile futura gravidanza ha fatto tornare il sereno.

Chiara Ferragni è indubbiamente una delle influencer più discusse del nostro Paese. Dopo la separazione con il padre dei suoi figli, Fedez, la donna ha deciso a sua volta di concedersi qualche nuova love story. Tuttavia, sembrerebbe che la donna sia tornata lentamente sui suoi passi, e adesso sarebbe pronta ad avere un figlio con l’ex.

Inutile dire che l’indiscrezione ha scatenato nuovo hype sui social, e in queste ore non si parla d’altro.

Quando si tratta di essere al centro dell’attenzione, Chiara Ferragni non si tira certamente indietro, e la sua vita proiettata h24 dal proprio telefono ne è la riprova. Anche per quanto riguarda le sue relazioni, è molto difficile che la donna riesca a mantenerle segrete, soprattutto a causa dei paparazzi che la fotografano in giro per il mondo. Storico è il suo matrimonio con Federico Lucia, in arte Fedez, finito purtroppo nel peggiore dei modi…

Eppure, secondo alcune fonti, sembrerebbe che la Ferragni abbia deciso di riscaldare nuovamente la minestra..

La Ferragni e la decisione di rimettersi con l’ex

Come ben sappiamo, subito dopo la rottura con Fedez, Chiara ha frequentato lo sposatissimo Giovanni Tronchetti Provera, noto manager e imprenditore della nostra Nazione. I due sono stati spesso e volentieri paparazzati assieme, in giro con i rispettivi figli e più felici che mai. Tuttavia, qualche settimana fa, alcuni voci di corridoio hanno parlato di una crisi, che li avrebbe portati poi a chiudere definitivamente la liaison. Il motivo? Sembrerebbe che Giovanni si fosse sentito ‘oppresso’ dalla popolarità di lei, e che questo lo avrebbe portato a lasciarla per tornare con la sua ex (?) moglie Nicole Moellhausen.

Tuttavia, proprio in queste ore, Gabriele Parpiglia ha rilasciato una chicca alquanto interessante..

Le parole di Parpiglia sul presunto ritorno di fiamma

A detta dell’esperto di gossip, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera avrebbero ritrovato la passione durante un incontro segreto a Forte dei Marmi. Questo li avrebbe poi convinti a passare un weekend assieme sul lago di Como dove, guarda caso, la Ferragni ha condiviso una foto con il letto disfatto della propria camera d’albergo. Ma non è finita qua, e secondo Gabriele Parpiglia: “A noi risulta che la Ferragni vorrebbe allargare la famiglia, anzi, ha proprio chiesto un figlio a Provera. Il desiderio si avvererà?”

Insomma, secondo Parpiglia la Ferragni sembrerebbe pronta a voltare completamente pagina e, addirittura, ad avere un figlio con un altro uomo!