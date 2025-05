Clamoroso: Milly Carlucci perdona il tradimento e lo riaccoglie in casa sua | La giustificazione: “Gli anni passano…”

Ma è proprio vero che Milly Carlucci ha perdonato pubblicamente “il tradimento”? Facciamo chiarezza in merito.

Milly Carlucci non ha bisogno di certo di grandi presentazioni, visto che il suo curriculum e la sua professionalità parlano per lei. Ha svolto molte mansioni nel corso degli anni, ma sicuramente ce n’è una in particolare che è entrata maggiormente nel cuore del grande pubblico.

Parliamo ovviamente di Ballando con le Stelle, il noto programma storico della Rai, che da anni raccoglie soltanto consensi, incoronando Milly come la regina dello show.

Le regole sono sempre le medesime: i Vip prescelti ballano per intrattenere il pubblico e e arrivare in finale, agevolati dall’esperienza dei danzatori professionisti che si avvicendano nel format.

In questi giorni si sta parlando di un grosso spoiler che ha aumentato la curiosità nei fan, ovvero la decisione di Milly di farlo tornare “a casa sua”, dopo quel “tradimento” perdonato. Ecco di chi stiamo parlando.

Milly Carlucci e la grande festa

In attesa della prossima edizione di Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha deciso di fare un regalo al grande pubblico, festeggiando in un riuscito spin-off i 20 anni del noto talent. Per l’occasione, la Carlucci ha invitato volti storici che hanno fatto la storia del programma, i quali balleranno nelle quattro puntate previste, dove al termine si deciderà anche chi sarà il nuovo ballerino professionista.

Dalle indiscrezioni lette, dovrebbero essere molti i nomi che rivedremo con gioia, come possiamo leggere su iodonna.it: da Iva Zanicchi a Nathalie Guetta, fino a Federica Pellegrini e Gabriel Garko, e molti altri ancora. Tra di loro, dovrebbe tornare anche un volto storico del programma che, con la sua bravura nel ballo, ha ammaliato non soltanto i fan della Rai, ma anche di quelli di Mediaset: parliamo di Raimondo Todaro. Per chi non se lo ricordasse, il ballerino aveva deciso di lasciare ballando per approdare ad Amici, e in quell’occasione Milly aveva dichiarato: “Mi ha chiamato per dirmelo e gli ho detto che prima di una decisione così importante era carino incontrarsi e guardarsi negli occhi. Stamani però con delusione ho letto il suo post…“.

Milly Carlucci riaccoglie i figlioli prodighi: a #SognandoBallando ci saranno anche Raimondo Todaro e Natalia Titova, dopo l’uscita da #Amici24. Presente anche Samanta Togni.

Hoara Borselli con Simone Di Pasquale in qualità di vincitori della prima edizione#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/nNi4kNHeEe — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 7, 2025

Il ritorno a “casa” di Milly

Da quanto letto su biccy.it, Raimondo Todaro dovrebbe tornare “a casa” di Milly Carlucci, ovvero nel suo spin-off, nonostante quel “tradimento”, ovvero il suo addio da Ballando con le Stelle, che aveva destato molto dispiacere nei suoi fan. La Rai lo dovrebbe infatti riaccogliere a Sognando Ballando con le Stelle come ospite di una serata.

A confermarlo Milly a Superguidatv: “Sì, è vero che torna. Se farà il maestro in autunno? Credo che si sia evoluto rispetto all’idea di fare il maestro di Ballando con le Stelle prendendo sotto le sue ali un Vip…”, precisando poi: “gli anni passano ed è giusto che una persona aspiri a cose diverse. Il fatto che torni qui su questa pista ci emoziona tutti e ci rende felici perché fa parte della nostra storia”.