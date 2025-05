Clamoroso Barbara D’Urso, il ritorno trionfale in prima serata a Mediaset | Pier Silvio Berlusconi con le pive nel sacco

Sveliamo il motivo per cui si parla di un ritorno in prima serata di Barbara D’Urso a Mediaset. Cosa avrà pensato Pier Silvio Berlusconi?

A prescindere da tutto quello che è successo, Barbara D’Urso e Pier Silvio Berlusconi sono due nomi che saranno per sempre legati a Mediaset. La prima per la conduzione, l’altro perché praticamente “è Mediaset”.

Non si sa di preciso cosa sia successo e il motivo per cui l’emittente del Biscione sia arrivato a una decisione così drastica nei confronti di Barbarella dopo tanti anni di servizio, ma di certo la D’Urso è una conduttrice che è entrata veramente “nel cuore” del suo grande pubblico.

Sono molti coloro che sui social ne chiedono ancora il ritorno, se non a Pomeriggio 5 almeno in un programma qualunque di un’emittente qualsiasi, basta rivedere il suo nome sul palinsesto e il suo volto sul piccolo schermo.

Per questo motivo molti fan sono rimasti meravigliati del fatto che Carmelita sia tornare in prima serata a Mediaset, ecco di cosa stiamo parlando e soprattutto perché in molti si sono chiesti: come avrà reagito Pier Silvio?

Il ritorno di Barbara D’Urso in televisione

A due anni dall’addio di Mediaset e dopo quelle sporadiche apparizioni in Rai a Domenica In e a Ballando con le stelle, Barbara D’Urso si è concentrata sulla sua vita privata, sul suo brand e sui propri canali social.

A ogni modo, prima di rivelarvi di quell’apparizione nell’emittente di Pier Silvio, vi riportiamo una notizia dell’ultima ora letta su rds.it, in base a quanto riportato da Dagospia e Repubblica: potrebbe essere proprio la Rai a richiamare Barbarella nel ruolo di conduttrice. Secondo quanto letto, la D’Urso potrebbe tornare in TV alla conduzione di un programma infrasettimanale nella fascia pomeridiana. Ovviamente, questi sono solo rumors e nessuno ha smentito o confermato nulla, ma per i fan sarebbe un sogno rivedere la conduttrice di nuovo in televisione.

Il ritorno a Mediaset di Barbara

In attesa di scoprire quale sarà il futuro lavorativo di Barbara D’Urso, in Rai o in qualche altra emittente televisiva, i fan sono rimasti sorpresi di quel clamoroso ritorno trionfale in prima serata a Mediaset. E molti i followers sui social si sono chiesti che cosa avrà pensato Pier Silvio Berlusconi in merito al servizio mandato in onda da Antonio Ricci a Striscia la Notizia…

Ovviamente a questa risposta probabilmente nessuno potrà mai rispondere, ma quello che possiamo dire è che molti fan hanno avuto un colpo al cuore nel vedere quel servizio celebrativo dedicato a Barbarella per augurarle buon compleanno, come spiegato anche da Michelle Hunziker e Gerry Scotti . Carmelita sarà stata contenta?