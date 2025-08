Clamoroso Amici, a volte ritornano: il Prof più amato rientra nella corte di Maria De Filippi | A settembre di nuovo in cattedra

Veramente il prof più amato di Amici di Maria De Filippi tornerà “a casa”, per la gioia dei fan? Ecco di chi parliamo.

Amici è uno degli show “caldi” di Mediaset, grazie al quale lo share è assicurato, proprio perché la scuola più amata d’Italia non stufa mai. Il grande pubblico si appassiona alle storie degli allievi, e ama vederne l’evoluzione, anno dopo anno.

Anche perché in televisione vediamo una minima parte di quello che in realtà i ragazzi di Amici imparano nella scuola più spiata della TV. La grande possibilità che ha dato Maria De Filippi, è proprio quella di permettere agli studenti di intraprendere un percorso completo per gettare le basi per il loro futuro.

Poi ovviamente, come succede sempre nella vita, c’è chi ce la fa e chi no a realizzare il sogno, ma comunque avrà assorbito diverse skills che potranno sempre servire anche in altri ambiti della vita. Ad arricchire il loro bagaglio culturale ci pensano i Prof, che con passione e dedizione infondo ai ragazzi il loro sapere.

Per questo motivo i fan sono rimasti elettrizzati dal ritorno di uno dei prof più amati delle varie edizioni. Ecco di chi stiamo parlando.

Il ritorno ad Amici

Come succede ogni estate, questo è un momento di pausa per le varie trasmissioni di punta di Mediaset, anche se sappiamo benissimo che la regina dell’audience, Maria, non andrà mai in vacanza al 100%, in quanto pianifica dalla spiaggia i vari colpi di scena che ci saranno nei vari programmi in partenza dal successivo autunno.

In merito ad Amici c’è tutta una parte riguardante i casting. Difficilmente si conosceranno i nomi degli allievi prima dell’inizio, le cui puntate generalmente inizieranno a essere registrate a settembre. In merito ai Prof invece si vocifera che tutti dovrebbero tornare e sedersi ai loro posti, con una sola eccezione. Ecco di chi stiamo parlando.

Uno dei Prof più amati di Amici

I fan non vedono l’ora di vedere la prossima edizione di Amici: non è ancora iniziata, ma si vocifera che tornerà con il botto, soprattutto considerando le indiscrezioni sul ritorno di uno dei Prof più amati nello show di Maria De Filippi.

Parliamo di Veronica Peparini come leggiamo su isaechia.it, la quale potrebbe prendere il posto di Deborah Lettieri, segnando il suo ritorno dopo due edizioni di assenza. La chiamavano la “maestra dell’anima” i suoi fan sui social, per la forte empatia che metteva con gli allievi e con le coreografie. A portare avanti questo rumor, diversi esperti del gossip: da Deianira Marzano (“Deia ho due amiche che hanno fatto i provini di Amici ieri ed oggi, a visionare c’era la Peparini, probabile ritorno tra i prof?”), ad Amedeo Venza (“È quasi ufficiale. Veronica Peparini torna ad Amici!”), fino a Giuseppe Candela sul settimanale Chi: “Ufficiale il ritorno di Veronica Peparini tra i prof di ballo, prenderà il posto di Deborah Lettieri”. Che dire, non ci resta che attendere conferme ufficiali visto che ad oggi non ce ne sono. Se la notizia fosse confermata, la prof Veronica partirebbe già con un’ampia schiera di seguaci che sarebbero felicissimi del suo ritorno.