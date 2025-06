“Ci vorrebbe una cura dimagrante”: delirio allo show di Al Bano, dopo gli strilli la bordata inopportuna sulla dieta

Al Bano e il delirio avvenuto durante lo show. Il consiglio di cattivo di gusto non è passato inosservato al pubblico di fan presenti.

In queste ore, il noto cantante Al Bano è rimbalzato di social in social, da Instagram a TikTok. La motivazione? Un commento di cattivo gusto che ha gelato tutto il pubblico presente al suo recente show.

Ormai si sa, Al Bano ha sicuramente un carattere molto particolare, e non è la prima volta che finisce al centro delle polemiche per alcune sue affermazioni tanto baldanzose quanto discutibili.

Questa volta, però, lo ‘scandalo’ è avvenuto durante uno dei suoi concerti, e le immagini hanno lasciato increduli gli italiani. Il cantante pugliese avrebbe infatti compiuto un commentino di troppo, e le accuse ricevute in seguito sono state decisamente pungenti.

Ma cosa è accaduto? E perché in queste ore non si sta parlando praticamente d’altro? Te lo spieghiamo subito noi!

Il surreale siparietto durante il suo concerto

Come riportato da Open, in queste ore si è tenuto uno dei tanti concerti di Al Bano in Sardegna, precisamente a Carbonia. Ad un certo punto, come capita talvolta durante questi show, una donna è svenuta tra la folla. Il cantante, dopo essersi accorto del malore, ha interrotto immediatamente il concerto, e ha cominciato a richiamare l’attenzione della fan con i suoi amatissimi acuti: “Svegliati e vieni qui, Deborah!“. Inutile dire che i vocalizzi dell’82enne hanno fatto sorridere tutto il pubblico presente, e hanno anche permesso al personale medico di intervenire nell’immediato.

Tuttavia, quando poi la donna si è allontanata per riprendersi, il cantante ha aggiunto un commento che non è stato particolarmente apprezzato dai presenti e dagli utenti in rete.

♬ suono originale – la.stampa @la.stampa Polemica per il video di Al Bano, che durante un suo concerto tenta di ‘rianimare’, con una serie di acuti, una donna svenuta e poi la insulta: “Una dieta ti farebbe bene” #albano

Il riferimento all’aspetto fisico della donna

Con il microfono ancora in mano e un pubblico di migliaia di persone in ascolto, Al Bano si è lasciato scappare un commento abbastanza infelice: “Deborah non vorrei aggiungere nient’altro, ma una piccola cura dimagrante ci sarebbe stata bene. Io la sto facendo“. Nonostante il tono scherzoso, il cantante ha attirato su di sé non poche critiche a seguito delle sue parole. A detta di diversi utenti del web, infatti, si sarebbe trattato di un vero e proprio caso di bodyshaming.

Fatto sta che Al Bano ha preferito non rispondere alle bordate ricevute sui social, e lasciare così che quelle immagini finiscano presto nel dimenticatoio. Ma in tutto questo: Deborah cosa ne avrà pensato?