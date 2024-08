Chiara Ferragni volta pagina e dimentica Fedez: ecco con chi è stata avvistata | Dopo il rapper punta tutto sull’affascinante modello

Chiara Ferragni volta pagina per sempre e dice addio al rapper Fedez. Ecco con chi è stata paparazzata in queste ultime ore.

Dopo gli scandali degli ultimi mesi, Chiara Ferragni è tornata a far parlare di sé. La rottura con l’ormai ex marito Fedez sembra essere definitiva e l’influencer è stata recentemente intravista in compagnia di una nuova fiamma. A lanciare L’indiscrezione è stata Dagospia e la notizia ha lasciato tutti i fan della donna senza parole. Ecco dunque chi è questo uomo misterioso.

I Ferragnez sono stati una meteora che ha illuminato e intrattenuto il mondo intero per diversi anni. Il loro amore è stato sicuramente tra i più instagrammati della storia e sono in molti quelli che si erano affezionati alla coppia.

Qualche mese fa, tuttavia, Chiara e Federico avevano annunciato la loro separazione, senza però parlare delle effettive motivazioni. Qualcuno ha immaginato che il polverone alzato dal Pandoro-Gate e le successive conseguenze siano stati la ciliegina sulla torta di un rapporto già in crisi da tempo.

A distanza di qualche mese, entrambi però sembrano essere andati felicemente avanti e Chiara Ferragni avrebbe una nuova interessante fiamma.

Chi è il nuovo flirt di Chiara Ferragni

Qualche settimana fa Chiara era stata immortala a Forte dei Marmi in compagnia del fisioterapista Andrea Bisciotti. Tuttavia sembrerebbe che tra i due sia già finita e che, inaspettatamente, la donna abbia già trovato una nuova fiamma. A lanciare l’indiscrezione è stata Dagospia e il direttore Roberto D’Agostino avrebbe affermato: “A differenza dell’ex marito Fedez, che da bravo coatto di Rozzano bisboccia tra yacht, Ferrari, modelle bonone e abbracci con Johnny Depp, l’influencer pandorata sembra aver finalmente capito il valore del silenzio.”

Ma chi è l’uomo misterioso che la Ferragni sta cercando di tenere quanto più possibile nascosto?

Silvio Campara: la nuova fiamma dell’influencer

Ebbene sì, ad aver rubato il cuore della Ferragni sembrerebbe essere proprio Silvio Campara, attuale CEO del brand di scarpe di lusso Golden Goose. Campara è un imprenditore a tutto tondo, di bell’aspetto e che in passato faceva il modello. Secondo D’Agostino, l’uomo avrebbe mollato tutto per passare un po’ di tempo in relax con la bionda milanese: “Si vocifera che Campara, benché coniugato e bimbato, sia pronto a mollare tutto (e tutti) per andare in vacanza con l’ammaccatissima ex reginetta di Instagram.”

Insomma, questo divorzio sembrerebbe non aver fermato la voglia di conoscere nuove persone sia a Chiara che a Federico!