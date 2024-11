Chiara Ferragni, l’ultimo capriccio è uno schiaffo alla povertà | Ecco quanto costa la sua borsa: il prezzo è scandaloso

Chiara Ferragni e la borsa di lusso pubblicata sui social. È un vero schiaffo alla povertà e il suo costo è più che assurdo.

Il nome di Chiara Ferragni è apparso più e più volte in prima pagina durante questi ultimi mesi. In queste ore, inoltre, l’influencer è tornata ad attirare l’attenzione di tutti quanti a seguito di uno scatto pubblicato sui social. La borsa che completava il suo outfit, infatti, è un vero schiaffo alla povertà.

Ma ecco nel dettaglio di quale modello e marca si tratta e, soprattutto, a quanto ammonta questo gioiellino di design.

Quest’anno è stato sicuramente uno dei più difficili per Chiara Ferragni. Prima il Pandoro-Gate, poi il divorzio con Fedez e dopo ancora i presunti flirt con un uomo sposato, che hanno destato non poche critiche. Insomma, il nome di Chiara è apparso centinaia di volte sui social. Durante questo suo periodo difficile, la donna ha sicuramente affrontato anche un crollo finanziario non indifferente.

Nonostante ciò, proprio in queste ore, la Ferragni ha mostrato ai suoi followers la sua borsa di extra-lusso.

Lo scatto di Chiara Ferragni che ha fatto discutere

A seguito del weekend di Halloween passato a Roma e festeggiato con i propri figli e amici, la Ferragni è tornata a Milano. Proprio in questi giorni ha incontrato la sua cara amica Alice Campello e le due hanno passato una serata assieme in un noto ristorante della città. Ad aver attirato l’attenzione della rete è stato sicuramente il suo outfit: un delizioso maglione bianco panna, una giacca di camoscio e dei micro-shorts di Miu Miu che costano ben 920€.

Per completare però questo suo outfit più che costoso, l’influencer ha deciso di abbinare una vera chicca. Ma di cosa si tratta?

Il costo della sua borsa extra-lusso

Ebbene sì, a completare il suo outfit è stata la Birkin di Hermés. Il modello 25 Kure 2023 a mano color panna è veramente elegante e perfetto per completare un look simile. Ma quanto può costare un gioiellino del genere? Online è possibile trovarla a circa 65.816€ e, inutile dirlo, la cifra ha lasciato tutti quanti a bocca aperta. Sembrerebbe dunque che Chiara abbia sì vissuto un momento di crisi, ma a quanto pare non economico! Le foto della sua cabina armadio, spesso condivise sui social, del resto fanno sempre venire l’acquolina in bocca a tutte le fashion victims.

Insomma, la bellissima Hermes di Chiara è proprio uno schiaffo alla povertà per noi comuni mortali!