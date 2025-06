Chiara Ferragni, l’incontro con le sorelle finisce a lacrime e recriminazioni: “La mer*a più assoluta” | Caos in famiglia

Ecco che cos’è successo all’incontro tra Chiara Ferragni e le sue sorelle. Lacrime a fiumi.

Chiara Ferragni è uno di quei nomi che a oggi è molto popolare, in quanto è considerata la prima influencer italiana, e nientemeno colei che ha dato vita a questo lavoro.

Dopo il pandoro-gate e il caos del divorzio da Fedez, Chiara ha subito un tracollo, ma ora l’influencer sta cercando di riprendere in mano la sua vita lavorativa e personale.

In merito al suo lato privato, dopo l’addio al noto rapper ci sono stati parecchi cambiamenti nella sua vita, in primis sicuramente il cambio di rotta in merito all’esposizione mediatica dei suoi figli, Leone e Vittoria.

Tra le varie rivelazioni recenti, l’incontro con le sue sorelle non è sicuramente passato inosservato, visto che abbiamo visto lacrime scorrere a fiumi. Ecco che cos’è successo nella famiglia Ferragni.

Il colpo di scena di Chiara Ferragni

In merito a Chiara Ferragni, sono molteplici gli aspetti che sono attualmente al centro dell’attenzione mediatica, passando dal suo lavoro di influencer, fino ad arrivare allo stato sentimentale. Da come leggiamo sul TgCom24, secondo quanto appreso dagli scatti pubblicati dal settimanale Chi, la relazione tra Chiara e Tronchetti Provera pare essere giunta alla fine, con il facoltoso rampollo che potrebbe addirittura essere tornato tra le braccia della moglie, dalla quale si era separato qualche mese fa, come riportano nella rivista di gossip.

In seguito, Gabriele Parpiglia ha riferito: “Dobbiamo aprire una parentesi e confermare lo scoop della liaison tra la Ferragni e Cristiano Caccamo…”, parlando di quello che dovrebbe essere il nuovo amore della Ferragni e smentendo poi il rumors su Provera e Nicole Moellhausen, definendo il loro chiacchierato ritorno di fiamma come “una notizia priva di fondamento”. Ovviamente, non ci sono conferme né smentite su nessuno di questi pettegolezzi, per questo – come vi diciamo sempre – prendete tutto con le “pinze”. Ma veniamo alla discussione tra le sorelle Ferragni.

Il rapporto di Chiara e le sue sorelle

Chiara Ferragni e sua sorella Francesca sono state ospiti del canale podcast della sorella Valentina, Storie Oltre Le Stories. Qui si sono raccontate a cuor leggero, commuovendosi e facendo commuovere anche i followers più fedeli.

Tra una dichiarazione e l’altra, Chiara ha confessato: “Per questo anno che ho passato, che è stato veramente la mer*a più mer*a assoluta… soprattutto nei primi quattro mesi: se non ci foste state voi e la mamma sempre al mio fianco non so come sarei mai riuscita a uscirne…“, ringraziando quindi la sua famiglia per il costante sostegno dimostratole.