Chiara Ferragni, il tracollo è inarrestabile: dopo la separazione e il caos giudiziario la sua creatura finisce nella polvere | Dalle stelle alle stalle

Tracollo per l’influencer Chiara Ferragni. Dopo la separazione col rapper e il Pandoro-Gate, la sua creatura finisce nella polvere.

Il nome di Chiara Ferragni è apparso in questi mesi più e più volte in televisione, nelle testate giornalistiche e sui social. È partito tutto dal Pandoro-Gate ed è proseguito poi con la rottura definitiva con l’ormai ex marito Fedez. In queste ore, la donna è tornata a far parlare di sé, perché dopo il caos giudiziario anche la sua creatura è finita della polvere.

Inutile dire che la notizia è immediatamente divenuta virale sui social e in queste ore non si sta parlando d’altro.

Quest’anno è stato sicuramente molto difficile per l’influencer Chiara Ferragni. Se fino a qualche mese fa la donna contava milioni di followers che la idolatravano, oggi sono altrettanti gli utenti che hanno smesso di seguirla. Del resto, il caso del pandoro Balocco e la definitiva rottura con Fedez sono stati sicuramente dei momenti particolarmente bui per la vita e la carriera della Ferragni.

Il peggio, però, non è ancora finito e la donna, proprio in queste ore, ha visto davanti ai suoi occhi una dura e cruda realtà.

La creatura della Ferragni dimenticata da tutti

In questi mesi è divenuta virale la notizia che il famosissimo negozio di Chiara Ferragni a Milano stava ormai chiudendo. L’azienda della donna ha subito un’incredibile danno, e se inizialmente le vendite erano davvero stellari, negli ultimi mesi gran parte dei potenziali clienti hanno preferito non acquistare più da lei. Voci di corridoio avrebbero inoltre affermato che sono stati persino venduti diversi locali dei suoi uffici e la cosa non è sicuramente un buon segnale.

La crisi dell’impero Ferragni non è però finita qua, e sui social è divenuta virale un’immagine assai emblematica, significativa dello stato in cui versano gli affari della holding.

Ma in che senso gli articoli per la scuola di #ChiaraFerragni finiti nel cestone “tutto a 1 Euro” nei supermercati? ⚰️⚰️⚰️ pic.twitter.com/AwcN55VPdx — GigiGx (@GigiGx) August 27, 2024

I quaderni dell’influencer venduti a 1€

In molti si ricorderanno della linea di Chiara Ferragni dedicata alla cartoleria. Qualche anno fa i quaderni, gli astucci e i diari dell’influencer erano praticamente introvabili, e molti italiani sognavano di accaparrarsene almeno uno. Questo momento, però, sembrerebbe ormai concluso e, come riportato da Donna Glamour, un utente su X ha mostrato i tanto ambiti quaderni venduti soltanto ad 1€. Una cifra a dir poco minore, rispetto a qualche mese fa, e che simboleggia per l’ennesima volta le difficoltà economiche dell’azienda Ferragni.

Non ci resta quindi che vedere come se la caveranno l’imprenditrice e le persone che lavorano con lei per uscire da questo duro momento.