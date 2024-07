Chiara Ferragni, il pandoro-gate le esplode di nuovo in faccia | Ora parla il manager della Balocco: “È stata oltremodo…”

Non è ancora finita per Chiara Ferragni e si torna a parlare del pandoro-gate. Il manager della Balocco ha finalmente parlato.

L’inizio di quest’anno ha visto al centro dell’attenzione mediatica l’influencer Chiara Ferragni. Il tanto discusso pandoro-gate ha fatto cambiare l’opinione sulla donna a molte persone e, ancora oggi, l’influencer sta subendo un’ondata d’odio senza precedenti. Nonostante ciò sembra che il caso non sia ancora andato nel dimenticatoio e, questa volta, a parlare è stato proprio il manager della Balocco. Ecco le sue parole.

Chiara Ferragni è stata per molto tempo uno dei volti più seguiti e stimati del mondo.

Attraverso le sue strategie comunicative la donna è sempre riuscita ad entrare nel cuore delle persone. Dopo però il viralissimo pandoro-gate che l’ha vista come protagonista e artefice, diverse persone hanno smesso di seguirla e hanno ribaltato la loro opinione sull’influencer. Nonostante i mesi siano passati e la donna abbia piano piano cominciato a ricostruire la sua vita, ancora oggi qualcuno deve dire la sua in merito alla storia.

Si tratta del manager della Balocco, il quale ha finalmente deciso di parlare a nome dell’azienda coinvolta nel caso.

Le parole del team Balocco sul caso Chiara Ferragni

Come ben visto in questi mesi, Chiara Ferragni ha giustamente pagato a care spese la sua sponsorizzazione con il brand Balocco. Finora però l’azienda ha quasi sempre taciuto in merito alla questione e, dopo mesi di attesa, l’Amministratore Delegato Alessandra Balocco ha rilasciato un’intervista per La Stampa. Stando alle parole della donna, sembrerebbe che la vicenda sia stata strumentalizzata e che l’azienda è sempre stata in piena e buona fede.

“Naturalmente, rispettiamo il lavoro dei giudici che, a vario titolo, si stanno occupando della vicenda, ferma la nostra convinzione di non aver messo in atto alcuna pratica commerciale scorretta nel confronti dei consumatori” ha spiegato l’Amministratore Delegato.

Come si prospetta il futuro dell’azienda

Nonostante quindi il caso mediatico, l’azienda Balocco si mostra fiduciosa e guarda il futuro con ottimismo. Durante il 2023 gli incassi sono stati positivi, questo perché l’azienda sta cercando di focalizzarci sulla sostenibilità e su una strategia di investimento mirata. Insomma, come trapela dalle parole di Alessandra Balocco, il brand cercherà di essere quanto più possibile trasparente con i propri clienti e proverà a combattere ogni sfida e controversia futura.

Chissà cosa penserà l’influencer Chiara Ferragni in merito alle parole dell’Amministratore Delegaro della nota azienda Balocco!