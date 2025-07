Chiara Ferragni e Amadeus, dopo i recenti flirt sono più intimi che mai: “Tra una chiacchiera e un caffé…” | Galeotto fu Sanremo

Dopo i chiacchieratissimi flirt della Ferragni, un altro uomo sarebbe piombato nella sua vita: Amadeus. Adesso sono più intimi che mai.

Dopo la rottura con l’ex marito Fedez, Chiara Ferragni sta vivendo un mare di emozioni e sembra decisa a non precludersi alcuna conoscenza. I suoi recenti e chiacchieratissimi flirt, sono finiti più e più volte in prima pagina. Ma non è finita qua! E adesso l’influencer avrebbe un legame ancora più profondo con un altro uomo: Amadeus.

Inutile dire che l’indiscrezione ha lasciato sorpresi tutti quanti e in queste ore non si starebbe parlando d’altro.

Come ben sappiamo, la storia da film d’amore di Chiara Ferragni e Federico Lucia è finita nel peggiore dei modi e, adesso, i due non vogliono più avere niente a che fare l’uno con l’altro. Dopo la successiva relazione dell’influencer con Tronchetti (anche questa non finita proprio bene), la donna adesso sembrerebbe più single mai. I sue due figli Leone e Vittoria sono il suo più grande amore e ha deciso di passare l’estate in giro per il mondo assieme a loro e ai suoi amici.

Tuttavia, proprio in queste ore, un noto giornalista della nostra nazione ha rilasciato una chicca alquanto interessante..

Il profondo legame con il conduttore Amadeus

Ma cosa c’entra Chiara Ferragni con Amadeus? Come ben sappiamo, i due hanno condiviso il Palco dell’Ariston e la bellissima milanese è stata co-conduttrice per due serate del Festival di Sanremo. Il conduttore ha sempre espresso il profondo rispetto che prova per la donna e, spesso e volentieri, i due hanno deciso di incontrarsi anche fuori dalle telecamere.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela nella rubrica ‘C’è chi dice..’ di Chi, adesso i due sarebbero più vicini che mai..

Il nuovo vicino di casa di Chiara Ferragni

Ricordate l’appartamento da sogno che Fedez e Chiara Ferragni acquistarono a Milano, ma che adesso è rimasto solamente alla donna? Ecco, secondo quanto riferito da Candela, adesso Amadeus avrebbe deciso di trasferirsi nella casa da sogno che si trova nello stesso pianerottolo di quel palazzo. “Da qualche tempo, sono addirittura vicini di casa a Milano. Tra una chiacchierata e un caffè, anche in compagnia della moglie del conduttore, Giovanna Civitillo, i nuovi vicini vanno molto d’accordo“.

Insomma, da co-conduttori sul Palco dell’Ariston a vicini di casa pronti a scambiarsi un po’ di sale o cibo è un attimo! Chissà cosa ne deve pensare Fiorello dopo essere stato tagliato così fuori..