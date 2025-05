Chiara Ferragni di nuovo su piazza dopo il benservito a Tronchetti Provera: “Una favola che non esisteva” | Altro che lieto fine

Altro che storia d’amore da film! Tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sarebbe già finito tutto… Ma ecco perché.

Per l’ennesima volta in questi mesi, Chiara Ferragni è finita nuovamente al centro della bufera mediatica. Questa volta però, la causa di tutta questa attenzione sarebbe legata alla sua presunta rottura con Giovanni Tronchetti Provera.

Se i due sembravano più felici che mai e pronti ad un nuovo inizio, sembra che la fiamma sia rimasta accesa per pochissimo tempo!

Chiara Ferragni aveva deciso di annunciare la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera, un noto imprenditore della nostra Nazione, palesandosi per le vie di Milano mano nella mano. Eppure, nonostante la donna sembrasse più felice che mai dopo la sua rottura con Fedez, voci di corridoio parlerebbero di una crisi con la nuova fiamma.

Inutile dire che la notizia ha sconvolto gli italiani e l’influencer finora ha preferito il silenzio stampa. Ma ecco le cause della loro ipotetica rottura.

Perché le cose tra la Ferragni e Tronchetti non andavano bene

Già da qualche settimana si stava parlando di una presunta crisi nella coppia e, come riportato da Isaechia.it, le motivazioni sarebbero diverse: “La mediaticità della loro storia, le riserve della famiglia di lui, la difficoltà di costruire una relazione in mezzo a tante interferenze”. Sembrerebbe infatti che la Ferragni e Tronchetti non riescano a ritagliarsi sufficienti momenti assieme, complicando così il fluire naturale di una relazione sana. Da qualche giorno però, si vocifera addirittura che Chiara abbia deciso di chiudere le porte con l’imprenditore e, come spiegato da MowMag: “La fine di una storia che non vorrebbe neanche commentata dal racconto pubblico”.

A dare poi la ciliegina sulla torta, è stato proprio l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia sui social. Ma ecco le sue parole.

La rivelazione scottante di Gabriele Parpiglia

A rendere ancora più chiaro il quadro generale, è stato poi Parpiglia sul proprio profilo Instagram, dove ha raccontato l’assurdo incontro avvenuto qualche ora prima: “In Largo Treves a Milano chi ho appena incrociato? Giovanni Tronchetti Provera. Mi ha letteralmente attraversato la strada, era con due amici (un uomo e una donna), lontano dalla Ferragni”. E in tutto questo come se la starebbe passando l’influencer? Secondo Isaechia.it: “Sembra stanca di recitare, ancora una volta (dopo il matrimonio naufragio con Fedez), in una favola che non esisteva”.

Insomma, di una cosa possiamo esserne sicuri: quest’anno non è sicuramente uno dei migliori per la Ferragni!