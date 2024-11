Chiara Ferragni beccata con l’attore della Casa di Carta: l’ultimo flirt dell’influencer è davvero esplosivo | Le foto esclusive

Chiara Ferragni è stata paparazzata in compagnia dell’attore di La Casa di Carta. Il web è rimasto sconvolto dalla cosa.

Chiara Ferragni è tornata ad attirare l’attenzione di tutti quanti. La motivazione? È stata fotografata assieme all’attore de La Casa di Carta. Inutile dire che la cosa ha attirato l’attenzione di tutti quanti, e in queste ore non si sta parlando d’altro.

Ma ecco nel dettaglio chi sarebbe l’uomo misterioso che ha rubato il cuore dell’influencer.

Chiara Ferragni ha ormai rotto con Fedez da diverso tempo. I due, oltre a non essere più marito e moglie, pare abbiano covato anche un bel po’ di astio reciproco. I pochi rapporti mantenuti sono per i figli Vittoria e Leone, che sono ancora piccoli e hanno bisogno di vedere i propri genitori ancora uniti. Per il resto, sia Federico che Chiara hanno avuto svariati flirt nel corso di questi mesi passati.

In queste ore però, la donna è stata fotografata assieme ad un membro del cast de La Casa di Carta.

Con chi era Chiara Ferragni in queste ore

Insomma, come detto precedentemente, anche Chiara ha voltato presto pagina e ha superato la sua relazione con Fedez. In queste ore è stata fotografata assieme ad un uomo, entrambi sorridenti e spensierati al bar. Lei lo guarda dritto negli occhi e lui le avvolge il braccio attorno alle spalle mentre le racconta qualcosa. Sembrano più affiatati che mai e le immagini rubate dai paparazzi hanno immediatamente fatto il giro del web. Qualcuno ha poi scritto su X: “Chiara Ferragni e il professore della Casa de Papel”.

Tuttavia, non si tratta di Alvaro Morte, ma di Giovanni Tronchetti Provera, la nuova fiamma dell’influencer milanese che assomiglia un bel po’ all’attore.

Chiara Ferragni y el profesor de la Casa de Papel 📄 pic.twitter.com/8hYYW4zah0 — ADTOOMUCH💌 (@adtoomuch) November 14, 2024

Chi è Giovanni Tronchetti

Tronchetti è il manager di Pirelli, nonché figlio del noto ex presidente di Telecom Italia Marco Tronchetti Provera. Un volto che sicuramente non vi sarà nuovo e che, a quanto pare, avrebbe rubato il cuore di Chiara Ferragni. L’uomo ha 41 anni ed è l’erede dell’azienda di famiglia. Dunque, non si tratta sicuramente di un nome qualunque e l’influencer ci avrebbe visto sicuramente lungo. Come Chiara, anche Giovanni ha tre figli avuti con la precedente moglie, i quali (guarda caso) frequentano la stessa scuola di Leone e Vittoria.

Sarà per caso lui l’uomo che farà dimenticare Fedez a Chiara? Oppure si tratterà di una relazione passeggera? Non ci resterà che scoprirlo!