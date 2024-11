“Che Paese del ca**o”: Selvaggia Lucarelli senza freni dopo la vittoria schiacciante | Il commento pungente gela gli italiani

Selvaggia Lucarelli è tornata a far parlare di sé a seguito di una frase rilasciata sui social. Dopo la vittoria di Trump non ci ha visto più.

Quando si tratta di polemiche e chiacchiericci, non possiamo non citare la mitica Selvaggia Lucarelli. La donna, anche in queste ore, ha deciso di scrivere la sua sulla vittoria di Donald Trump sui social.

Il commento pungente ha gelato tutti gli utenti italiani, e in queste ore non si sta parlando d’altro.

Che Selvaggia Lucarelli sia una bomba ad orologeria pronta ad esplodere ormai si sa e, proprio per questo, bisogna stare attenti a non farla arrabbiare. La giornalista è tornata a far parlare di sé a seguito di un commento scritto sui social, riguardante l’elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti.

Inutile dire che, anche questa volta, la giudice di Ballando con le Stelle c’è andata giù pesante e non si è certamente peritata a dire quello che pensava.

La vittoria di Trump e la reazione di Selvaggia

Come ben sappiamo ormai da qualche ora, Donald Trump è il 47° Presidente degli Stati Uniti. La sua vittoria contro Kamala Harris è stata abbastanza schiacciante, e in queste ore il suo volto è apparso sulle copertine dei giornali del mondo intero. Nonostante però il risultato finale, l’imprenditore è altresì un soggetto detestato da alcune fazioni. Proprio per questo, soprattutto sui social, si è creata una grossa spaccatura tra chi è pro-Trump e chi, al contrario, teme questa sua presidenza.

Tra i molti che hanno deciso di dire la sua, anche Selvaggia Lucarelli non si è certamente tirata indietro.

È molto divertente oggi leggere i tanti “L’America che paese del cazzo” scritti da chi vive nel paese in cui FdI è al 29%. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 6, 2024

La sua frecciatina agli italiani

Come detto precedentemente, tutto il mondo ha seguito con ansia queste elezioni, e ne ha poi parlato sui social. Anche gli italiani hanno dunque sentito profondamente la vittoria di Trump, e qualcuno si è dichiarato sconvolto dal risultato finale. Selvaggia Lucarelli ha dunque deciso di commentare questa ‘reazione’ degli italiani con: “È molto divertente oggi leggere i tanti ‘L’America che paese del c*zzo’ scritti da chi vive nel paese in cui FDI è al 29%”. Inutile dire che queste parole sono immediatamente divenute virali su X.

Tu da che parte stai? Credi che Selvaggia abbia esagerato o pensi che, in fin dei conti, tutti i torti non li abbia?