“Che c*zzo fai?”: reazione assurda per Carmen Di Pietro durante l’incontro col figlio | Le telecamere hanno filmato tutto

Carmen Di Pietro e l’assurda reazione postata sui social dal figlio. Le immagini hanno impressionato tutti quanti.

La mitica Carmen Di Pietro è tornata al centro dell’attenzione mediatica a seguito di un video divenuto virale sui social. La donna è stata ‘presa alla sprovvista’, e la sua reazione alla vista del figlio è stata più che assurda.

Ma ecco cosa è accaduto nello specifico e perché, anche questa volta, Carmen non si è smentita!

Che Carmen Di Pietro sia una vera forza della natura ormai si sa. La donna, grazie alla sua simpatia e al suo modo genuino di fare, è entrata infatti nel cuore degli italiani. Attualmente è impegnata con il Tale e Quale Show, mentre si sfida con gli altri concorrenti a suon di imitazioni. Durante questo suo percorso ha regalato dei momenti altissimi di divertimento e sono in molti a tifare per lei.

In queste ore, a due passi dalla finale, la donna ha però attirato bruscamente l’attenzione mediatica.

La sorpresa del figlio di Carmen Di Pietro

Come ben sappiamo, Carmen è particolarmente legata al figlio Alessandro Iannoni. I due, in passato, hanno persino partecipato in coppia all’Isola dei Famosi, e assieme sono una vera forza della natura. Attualmente, il figlio si trova in Danimarca e, visto il loro bellissimo rapporto, la lontananza si fa sentire. Alessandro ha però deciso di fare una dolce sorpresa alla madre, per stupirla poco prima della finale di Tale e Quale Show e strapparle un sorriso.

Ha deciso quindi di tornare senza avvertirla e di riprendere con il proprio telefonino la reazione della madre.

Carmen Di Pietro al figlio: “Cazzo fai qua?” Il figlio di Carmen torna dalla Danimarca e le fa una sorpresa durante le prove di #TaleEQualeShow pic.twitter.com/Nv7liODRTT — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 6, 2024

La reazione divertentissima della donna

“Allora andiamo a fare una sorpresa a Carmen, okay? Adesso sta facendo le prove del trucco per Tale e Quale, che venerdì ci sta la finale, non sa che sono qui”, ha esordito il ragazzo durante il suo video. Dopodiché ha mostrato l’ingresso dentro gli studi Rai e il percorso per raggiungere sua madre. Quando poi si è aperta la porta e Carmen si è trovata di fronte Alessandro, la sua prima reazione è stata: “Che c*zzo fai qua?”. Subito dopo si sono abbracciati e la donna si è profondamente emozionata alla vista del figlio.

Inutile dire che la cosa ha fatto divertire tutti quanti e sui social hanno sottolineato come Carmen Di Pietro sia sempre così unica nel suo genere!