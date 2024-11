Cena e perdita di peso, l’orario conta eccome: la rivelazione della dietista è davvero sorprendente | La regola del 3 rivoluziona tutto

Se volete perdere peso ecco qual è l’orario corretto per la cena, lo rivela l’esperta del settore. La regola del 3 è la migliore da seguire.

Oggi giorno il tempo pare scorrere ancora più velocemente del normale, in quanto viviamo in un’era decisamente accelerata. Siamo sempre di corsa, non abbiamo mai tempo per fermarci è come se avessimo azionato il turbo 365 giorni all’anno.

Non abbiamo più tempo per sederci a tavola e mangiare con calma, né voglia di cucinare; viviamo molto spesso di cibo già pronto e d’asporto, dormiamo poco e male… insomma, una vita che farebbe accapponare la pelle ai maestri di meditazione.

Per questo, molti decidono di cambiare vita, trasferendosi in luoghi lontani dalle grandi città, cambiando lavoro o semplicemente cercando di prendere la vita con più calma. Anche perché non potete immaginare quanto sia tutto collegato.

Oggi vogliamo quindi riportarvi una novità rilasciata da una nota dietista in merito all’orario perfetto per la cena, in modo da riuscire a perdere peso. La regola del 3 è quella che dovrebbe accompagnarvi in tutti i vostri pasti serali.

Il problema della mancanza di sonno

Come dicevamo è tutto collegato nel nostro organismo. Se mangiamo tardi, andremo anche a letto più tardi, e la nostra qualità del sonno sarà tutt’altro che soddisfacente. Dormiremo poco e male, con conseguenze lente e graduali sul nostro corpo. Sicuramente l’aumento del peso è uno degli aspetti più antipatici.

Non dormendo almeno 8 ore a notte, infatti, avrete problemi di metabolismo, sarete più stanchi e non avrete quindi la voglia di praticare un’attività fisica costante. Inizierete quindi a mangiare a orari sregolati, oppure cibi già pronti per non dover cucinare, e così via. Tutto questo per dirvi quanto sia importante dormire le giuste ore per notte, se volete riuscire a mantenere il vostro peso forma. Ed ecco perché è consigliabile seguire la regola del 3.

La regola del 3

Molti di voi si chiederanno, allora, quale sia l’orario migliore per la cena. Sappiate che, come rivela l’esperta Caterina Cellai, dietista specializzata in alimentazione e nutrizione umana, si dovrebbe seguire la regola del 3.

Cioè, cenare 3 ore prima di quando si andrà a dormire: in questa maniera si avrà il tempo di digerire, e la nostra qualità del sonno sarà sicuramente più ottimale. Inoltre, suggerisce di terminare il pasto entro le 20:30 e non più tardi, consumando un pasto leggero e andando a dormire all’orario corretto. In tal modo avrete anche la possibilità di smaltire, anche parzialmente, alcune delle calorie ingerite.