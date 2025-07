Cecilia Rodriguez rompe il silenzio sui chili presi in gravidanza, il confronto con la bilancia l’ha messa K.O.: “Non ne vado fiera”

Ecco che cosa ha rivelato Cecilia Rodriguez in merito al cambiamento subito in gravidanza.

Cecilia Rodriguez si mostra sempre più solare e luminosa mentre sfoggia con orgoglio la sua pancina. A ottobre i fan dovrebbero vedere la piccola Clara Isabel salutare il mondo per la prima volta, e sicuramente la nuova nata in casa Rodriguez-Moser sarà bella proprio come mamma Cecilia e papà Ignazio.

Cecilia è felice della vita che sta portando dentro di sé, ma ha ammesso che pensava che il percorso che avrebbe dovuto affrontare fosse “più semplice”, visto che, per quanto sia tutto meraviglioso, non possiamo evitare di parlare anche dei cambiamenti che il corpo di una donna deve subire.

Nausea, ormoni “impazziti” e tutti quei problemi che potrebbero insorgere, come per esempio il diabete gestionale e così via. Il corpo della mamma viene comunque stressato da questo cambiamento, e le parole di Cecilia dimostrano proprio questo.

Oltre a questo c’è un altro aspetto della gravidanza che le mamme affrontano spesso con fatica, e cioè l’aumento di peso, ecco che cosa ha dichiarato la Rodriguez a tal proposito.

Caos in casa Rodriguez

Che qualcosa sia cambiato tra Cecilia e Belen Rodriguez pare evidente: in molti sostengono che le due sorelle siano distanti come non mai in questo periodo. Parpiglia ha parlato di “fatti gravissimi”, tant’è che la stessa Caterina Balivo ha lanciato anche un appello social, chiedendo che le due sorelle potessero fare pace. Ovviamente, non sappiamo cosa sia successo e se alla fine è successo realmente qualcosa, anche perché Belu e Chechu non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Le teorie abbondano, per il momento, come possiamo leggere da comingsoon.it, e i genitori di Belen e Cecilia sembrerebbero non volersi intromettere, visto che li abbiamo visti volare in Sardegna per festeggiare il compleanno della piccola Luna Marì e poi recarsi in Toscana per passare del tempo con la loro secondogenita, la quale attualmente sta cercando di gestire il cambiamento che il suo corpo sta affrontando.

Le parole di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez, come stavamo dicendo, sta affrontando le gioie ma anche i cambiamenti che possono destabilizzare una donna in gravidanza. Come possiamo leggere su gossipetv.com, Cecilia si è lasciata andare ad una confidenza con i suoi followers, dichiarando: “Ho preso 3 kg al mese, non ne vado fiera. Non che io non abbia affrontato il mio cambiamento del corpo, ma devo dire che è un miracolo avere una vita dentro una vita, è bellissimo, ma il cambiamento c’è. Non è una ca**ata”.

A prescindere da quando segna la bilancia, la sorella di Belen resta sempre bellissima e fa bene a godersi il momento. Quando nascerà la piccola Clara Isabel, speriamo che tra la mamma e la zia possa ritornare tutto come prima, anche perché i fratelli Rodriguez sono sempre stati molto uniti.