Cecila e Belen Rodriguez, la guerra fredda si sposta sui social: tensione alle stelle dopo il like della discordia

Forte tensione per le sorelle Rodriguez. Il like è stato la ciliegina sulla torta nella loro guerra fredda. Ma cosa è accaduto?

Le sorelle Rodriguez, nelle ultime settimane, sono fine al centro dell’attenzione mediatica. La motivazione? Una loro presunta discussione, che le avrebbe portate ad allontanarsi di netto. In queste ore, poi, i più attenti si sono accorti di un dettaglio fondamentale: un like inaspettato.

Inutile dire che si sarebbe trattato della fatidica ciliegina sulla torta, e la cosa ha sollevato moltissime teorie sui social.

Cecilia e Belen Rodriguez sono sicuramente tra le sorelle più seguite e amate dagli italiani. Il loro rapporto ha sempre fatto emozionare i numerosi followers e, assieme al fratello Jeremias, sono diventate un modello d’ispirazione per i fan. Eppure, proprio in queste ore, qualcuno si è accorto di qualche problemuccio all’interno della famiglia Rodriguez.

Le bellissime sorelle, stando ad alcune voci di corridoio, non si parlerebbero ormai da qualche settimana. Ma ecco cosa sarebbe accaduto.

Cosa è accaduto tra Cecilia e Belen

Ebbene sì, sembrerebbe che tra Cecilia e Belen ci sia aria di tensione. Ad accorgersi dell’atmosfera di tensione tra le due sono stati i fan stessi, visto che la conduttrice non metterebbe più like alla sorella minore da diverse settimane. Anche l’annuncio della gravidanza di Cecilia non sarebbe bastato a seppellire l’ascia di guerra e, come se non bastasse, Belen non avrebbe partecipato all’evento di Hinnominate (brand di Cecilia e del fratello Jeremias). Ancora oggi non sono state confermate queste teorie, e soprattutto non è chiaro il motivo della loro ipotetica discussione.

Fatto sta che una delle due Rodriguez avrebbe deciso poi di mettere in tavola un carico da novanta, mettendo un like di ‘troppo’.

Il like della discordia tra le sorelle

Belen Rodriguez, proprio in queste ore, ha messo like a Giulia De Lellis e alla sua foto con il pancino (visto che è incinta di Tony Effe). Come riportato da GossipeTv, tuttavia, in molti si ricorderanno di come la conduttrice, tempo fa, avesse avuto qualche disguido con l’influencer. Eppure, nonostante ciò, Belen ha preferito mettere like a lei piuttosto che alla sorella, anch’essa in dolce attesa. Si sarebbe dunque trattato di un modo per far innervosire la sorella, visto che oltretutto Cechu conosce molto bene Giulietta? Sono sicuramente delle supposizioni, ma il popolo del web è comunque impazzito per questo ‘dramma’ familiare.

Insomma, non ci resta che vedere come andranno le cose in casa Rodriguez e soprattutto se le due sorelle decideranno di fare pace!