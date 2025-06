Caterina Balivo vomita la verità sulla rissa col marito: “Non può che peggiorare” | Ormai la tensione si taglia col coltello

Caterina Balivo e il retroscena inaspettato col marito. A detta della conduttrice, le cose non potranno che peggiorare. Ma ecco perché.

In queste ore, la conduttrice Caterina Balivo è finita al centro dell’attenzione mediatica. La motivazione? Beh, il retroscena col marito che ha fatto drizzare le orecchie agli italiani. La tensione è ormai palpabile, e le parole della donna hanno acceso un dibattito sui social.

Ecco dunque cosa è accaduto nello specifico e perché, questa volta, la conduttrice ha messo in dubbio la solidità del legame matrimoniale.

Caterina Balivo è senza ombra di dubbio una delle conduttrice più conosciute e amate dagli italiani. Sui social è seguita da migliaia di persone, e ogni sua trasmissione è un vero successo. Proprio in queste ore, però, la donna ha deciso di staccarsi dalla figura di conduttrice e interpretare piuttosto il ruolo di ‘consigliera’.

Le sue parole sono poi divenute virali sui social e il suo consiglio ha aperto un dibattito in rete.

La nuova rubrica di Caterina Balivo chiacchieratissima sui social

Caterina Balivo ha da pochi giorni inaugurato la sua nuova rubrica su Quotidiano Nazionale, ovvero ‘La posta di Cate‘, in cui rilascia dei consigli ai propri fan in preda a dilemmi esistenziali o ‘drammi amorosi’. Una delle lettrici le ha recentemente chiesto a cuore aperto: “Cara Caterina, ma la fede calcistica di un compagno deve essere per forza compresa?” La risposta della conduttrice non è poi tardata ad arrivare: “Cara Letizia, io penso, onestamente, che da qui si può solo che peggiorare“. Caterina le ha poi spiegato che, se in un futuro decidesse di mettere su famiglia con il suo compagno, la priorità di lui rimarrebbe sempre e comunque il calcio (e non la sfortunata lettrice).

Inutile dire che la visione un po’ negativa della Balivo non è passata inosservata ai lettori, e non sono poi mancate le critiche sui social.

I commenti piovuti dagli utenti

Dopodiché la conduttrice ha aggiunto: “Parliamo di uno stile di vita che o assecondi o rifiuti. Io metterei le cose in chiaro da subito oppure, se vuoi evitare tensioni, scarica il calendario della Serie A, così da poter almeno programmare le uscite“. A detta di molti utenti, tuttavia, nessuna passione dovrebbe diventare d’intralcio in una coppia, ma essere piuttosto accettata e condivisa con il partner. Qualcuno ha infatti scritto: “E come la mettiamo quando dobbiamo accompagnarla a fare shopping?”

Insomma, il consiglio di Caterina Balivo ha diviso il web in chi, proprio come lei, non ama l’uomo ‘accanito’ di calcio e in chi, al contrario, lo accetterebbe comunque!