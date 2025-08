Caterina Balivo, la scenata di gelosia al party è da Oscar: “Ti devi vergognare!” | Volano stracci al ricevimento VIP

Ecco che cosa ha raccontato Caterina Balivo in merito a una scenata di gelosia “esplosa” a un evento importante.

Caterina Balivo è una dei volti noti della Rai più apprezzato di sempre, e attualmente intrattiene il suo grande pubblico con La volta buona. Qui la conduttrice ed ex modella intrattiene gli spettatori con le varie interviste e i siparietti in compagnia dei numerosi ospiti del format.

A dimostrazione del fatto di quanto Caterina sia una presenza che non passa inosservata, c’è anche quello scoop lanciato da Malgioglio durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, risalente a qualche anno fa. Secondo quanto aveva dichiarato, pare che la bella conduttrice italiana abbia rifilato un sonoro “due di picche” al sex symbol Brad Pitt più di vent’anni fa. Mica male.

Gossip a parte, la Balivo ha dimostrato che oltre al fascino ha anche talento, come dimostra ogni giorno durante il programma pomeridiano. Oltre a questo, per lei è molto importante la sua famiglia, con cui ha un legame speciale, sia con il marito Guido Brera che con i suoi figli, e anche con genitori e sorelle.

In merito proprio a questo forte legame, non stupisce poi tanto la sua rivelazione in merito a un’epica scenata di gelosia. Facciamo chiarezza in merito.

Caterina Balivo e l’amore per la famiglia

Come dicevamo Caterina Balivo,ì non è soltanto lavoro, ma soprattutto famiglia, e l’abbiamo visto proprio poco tempo fa quando, insieme alla sorella, ai figli e ai nipoti ha compiuto una gita a Disneyland. Qui la comitiva ha potuto salutare i personaggi più iconici dei cartoni, da Topolino a Pluto, fino a sperimentare le giostre più spassose, come quella di Nemo.

Caterina è molto protettiva verso la sua famiglia, e l’abbiamo anche capito anche dal racconto che ha fatto lei stessa in merito a una specifica scenata di gelosia. D’altronde, un pizzico di “gelosia sana” per dimostrare all’altro di tenerci realmente è un sentimento universale, è quando diventa patologica e ossessiva che possono sorgere problemi, ma questa è un’altra storia e fortunatamente non riguarda la nostra simpatica conduttrice.

Le parole di Caterina

Come dicevamo, Caterina Balivo è un volto noto molto apprezzato nel palinsesto Rai. È la sua immagine da “ragazza della porta accanto” che piace al grande pubblico, così come l’amore che riversa nei confronti della sua famiglia. In una passata intervista letta su Il Mattino, la conduttrice ha raccontato di quando ha dato sfogo a una scenata di gelosia ad un matrimonio, dopo che una donna aveva “flirtato” con suo marito, Guido Brera.

Come ha rivelato lei stessa: “Mio marito era al tavolo con me insieme allo sposo, e poi c’era una donna, una scrittrice, che ha flirtato per tutto il tempo con lui e io a un certo punto mi sono alzata e le ho detto: ‘Ma scusa, sei qui con tuo marito e stai facendo la corte al mio? Ti devi vergognare!“. Che dire, Caterina non le manda di certo a dire, non pensate?