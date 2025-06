Caterina Balivo, la doppia tragedia al funerale: “Ha deciso di raggiungere il cielo” | Il racconto spezza il cuore

Da Caterina Balivo il racconto struggente della doppia tragedia ha spezzato il cuore dei presenti, in quanto è stato un dolore improvviso.

Caterina Balivo è la nota conduttrice ed ex modella che da parecchi anni intrattiene il suo vasto pubblico con la sua simpatia e professionalità. Presenza ricorrente in Rai dopo la breve parentesi a La7, la nota conduttrice attualmente è alle prese con il suo rotocalco pomeridiano La volta buona.

Qui l’abbiamo vista intervistare molti personaggi famosi, i quali hanno affidato a lei confessioni e pensieri, sia allegri che più intimi e profondi. Caterina ammalia tutti non solo con la sua bellezza, ma anche con il suo dress code sempre perfetto, e per la bravura che dimostra in ogni puntata.

La Balivo è anche famosa per quelle gaffe che soltanto chi lavora in diretta può capire ma, nonostante tutto, è sempre riuscita a risolvere, strappando spesso un sorriso al suo fedele pubblico.

Con Caterina non si ride soltanto, ma si affrontano anche argomenti tristi e dolorosi, com’è successo durante quel racconto che ha spezzato il cuore di molti.

Le parole di Caterina Balivo

La vita, lo sappiamo, è un susseguirsi di momenti belli e momenti brutti; per questo motivo, prima di parlare di questo fatto doloroso senza ovviamente mancare di rispetto a nessuno, volevamo aprire una parentesi più soft, con un fatto recente che ha colpito i fan. In pratica, dopo tanto tempo Caterina Balivo e sua sorella Francesca sono riuscite ad andare a Disneyland Paris insieme ai loro figli, in quanto, come ha rivelato la 45enne: “Lo sognavamo da quando siamo diventate mamme”.

Successivamente, la conduttrice ha postato a corredo di quelle foto ricordo il commento: “Guido Alberto, Costi, Cora, Domenico, Benedetta, siete stati molto fortunati ad aver conosciuto Topolino, Pluto e per aver urlato come pazzi sulla giostra di Nemo…”, riportando i nomi dei suoi figli, dei suoi nipoti e anche di Costanza, da come possiamo leggere su gossip.it, in quanto pare che ci fosse anche la figlia del marito della Balivo, avuta dalla sua precedente relazione. Come aveva infatti riferito la conduttrice de La volta buona: “Far sentire a Costanza, la figlia di Guido che vive con noi da anni, che per me non c’è differenza tra lei e gli altri due figli…”, rafforzando quindi il concetto di famiglia allargata e di uno dei rapporti più forti di sempre, cioè quello tra fratelli. Ed è appunto una sorella che, ospite da Caterina, ha rivelato il suo dolore per aver perso il fratello.

Le parole strazianti a La volta buona

L’Ecclesiaste affermava: “C’è un tempo per piangere, e un tempo per ridere; un tempo per fare lutto, e un tempo per ballare…”, frase storica riportata anche da Ren McCormack, nell’iconico film del 1984 Footloose. Così, dopo aver riso insieme a Caterina Balivo e alle sue foto di Disneyland, torniamo seri per dimostrare il giusto rispetto davanti alle parole rilasciate da Nicoletta Romanoff, durante la sua ospitata a La volta buona.

Qui la nota attrice ha parlato nuovamente del dolore subito per la perdita improvvisa del fratello Enzo, che avrebbe deciso purtroppo di “raggiungere il cielo”, come ha rammentato la Balivo durante quel racconto tragico. Il fratello di Nicoletta decise infatti di togliersi la vita mentre la sua famiglia partecipava ad un funerale. Nonostante la sua morte, per la Romanoff suo fratello continua a essere il suo scudo: “È rimasto sempre lui, ha semplicemente cambiato luogo dal quale esserlo”.