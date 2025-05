Caterina Balivo incredula: dopo le corna, scatta la crudele (ma geniale) vendetta | “Andare a letto con il mio fidanzato è…”

Caterina Balivo e la lucidissima vendetta dopo il tradimento dell’ex fidanzato. Le corna gli sono costate decisamente care!

Un tradimento fa sempre male, soprattutto quando ci illudiamo che il partner sia follemente innamorato. Proprio in queste ore, è emerso un retroscena assurdo da Caterina Balivo sulle corna dell’ormai ex fidanzato.

Il piano attuato per vendicarsi è stato però dir poco geniale e il racconto è divenuto immediatamente virale sui social!

Ormai si sa, le bugie hanno sempre le gambe corte e un tradimento, prima o poi, viene a galla. In queste ore, ad attirare l’attenzione mediatica è stata proprio una puntata de La Volta Buona di Caterina Balivo, in cui un racconto ha fatto drizzare le orecchie dei telespettatori. Dopo aver scoperto di essere stata tradita, la showgirl ha infatti deciso di mettere a punto un piano geniale per vendicarsi.

E proprio come le migliori commedie che vediamo al cinema, la donna avrebbe così ottenuto una soddisfacente rivincita. Ma ecco nel dettaglio cosa accadde.

Il tradimento che costò caro ai due amanti

Ospite della puntata del 13 maggio, Samantha De Grenet ha deciso di raccontare di quando, in passato, il suo ragazzo la tradì con la migliore amica. Si trovavano entrambi in Sardegna in vacanza e, non appena la donna venne a sapere delle corna, decise che la sua migliore arma sarebbe stata la vendetta. Dopo aver passato un’estate al fianco del ragazzo per rovinargli la vacanza, decise poi di mollarlo non appena tornò a Milano per lavoro. A quel punto però, era il momento di occuparsi anche della sua “migliore amica”, che aveva compiuto quel gesto terribile alle sue spalle: “Più forte è l’amicizia, più grande è il dolore”, ha spiegato a cuore aperto.

Dopodiché, Samantha ha raccontato di essersi finta un’impiegata di una famosa agenzia di modelle e di aver contattato tramite numeri falsi la ragazza in questione.

La vendetta di Samantha De Grenet

Dopo quindi averla elogiata per la sua bellezza, Samantha aveva proposto all’ex amica di partecipare a una sfilata a Monaco, città che frequentava spesso durante quegli anni (con tanto di indirizzo, volo aereo e albergo finti). Entusiasta dalla sua proposta, la ragazza decise di accettare, senza sospettare minimamente che si trattasse di una bugia colossale. “Lei arriva in aeroporto, le arriva una telefonata in cui le viene comunicato che c’è stato un problema con le carte…” .Morale della favola? L’amante del fidanzato di Samantha finì per pagarsi tutto da sola, per poi arrivare in Germania e scoprire che si trattava di una bufala! La donna ha poi conclusa divertita: “Insomma, andare a letto col mio fidanzato le è costato qualcosa”.

La crudele, ma allo stesso tempo geniale, vendetta della De Grenet ci ha insegnato dunque qualcosa: mai tradire un’amica, per nessuna ragione al mondo!