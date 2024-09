Caterina Balivo demolita, il gestaccio in diretta provoca un vero vespaio | Lo hanno visto tutti: si tratta di un furto in piena regola

La mitica Caterina Balivo è stata accusata pesantemente di aver fatto un gestaccio. Ma di che cosa si tratta? Scopriamolo subito.

Tutti quanti amiamo Caterina Balivo, una famosa conduttrice della nostra Nazione che attualmente si trova in Rai. La donna ha moltissimi anni di carriera alle sue spalle e sono in diversi i telespettatori che la seguono appassionatamente. In queste ore la donna è stata al centro di varie polemiche e critiche. Il suo ‘gestaccio’ ha provocato un vero e proprio vespaio e qualcuno ha ritenuto che si trattasse di un furto in piena regola .

Non ci resta dunque che scoprire che cosa è accaduto e perché in queste ore non si sta parlando d’altro.

Caterina Balivo è sicuramente una delle colonne portanti del piccolo schermo italiano. Attraverso la sua simpatia e al suo sorriso stampato sempre sul proprio volto, la donna è particolarmente seguita e amata dagli italiani. Nonostante però conti anche migliaia di follower sui propri profili social, Caterina, in queste ore, ha ricevuto un’ondata d’odio senza precedenti.

È avvenuto tutto all’interno della sua trasmissione, quando i telespettatori hanno fatto caso ad un dettaglio non indifferente.

La trasmissione di Caterina Balivo

Attualmente la Balivo è timoniera della trasmissione La Volta Buona, in onda su Rai 1. All’interno del salotto televisivo la donna intervista ospiti dello spettacolo, i quali finiscono poi per raccontare aneddoti della loro vita e storie del passato. Durante una delle ultime puntate, qualcuno sui social ha fatto caso ad un dettaglio assai interessante. Mentre l’ospite della puntata entrava in studio, gli autori della trasmissione hanno fatto partire la canzone ‘Love The Way You Lie’ di Eminem e Rihanna.

Inutile dire che diversi italiani hanno immediatamente associato tale canzone ad un’altra trasmissione e sono volate subito critiche.

Non basta prendere l’autore di #TemptationIsland Antonio Soriano (come scritto da @GiusCandela). A #LaVoltaBuona scippano anche la sigla della trasmissione di Canale 5, Love the way you lie. pic.twitter.com/f3eZRaBxvT — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) September 11, 2024

I commenti degli utenti in rete

Qualcuno ha dunque pubblicato il video su X e ha commentato la scelta così: “Non basta prendere l’autore di Temptation Island Antonio Soriano. A La Volta Buona scippano anche la sigla della trasmissione di Canale 5”. Sembrerebbe dunque che la Balivo abbia peccato di originalità, e la cosa non è certamente passata inosservata a vari utenti del web. Altri telespettatori hanno però deciso di prendere le parti della conduttrice, sottolineando che si tratta di una canzone di dominio pubblico, non soltanto di Temptation Island.

E tu invece da che parte stai? Credi che Caterina Balivo abbia davvero tentato di imitare la trasmissione di Canale 5?