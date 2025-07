Caterina Balivo a ruota libera sulla lite familiare, la guerra fredda è a un punto di non ritorno | L’appello disperato

Caterina Balivo ha deciso di lanciare un appello per quella lite familiare che sta facendo preoccupare i fan da mesi. Ecco che cos’è successo.

Caterina Balivo è la nota conduttrice Rai del programma La volta buona, che da settembre tornerà sempre su Rai 1 per la terza stagione. L’ex modella, come sempre, farà compagnia al suo grande pubblico, il quale la segue con ammirazione e simpatia.

Non soltanto per le storie che emergono nel suo show o per le interviste, ma anche per quelle simpatiche gaffe di cui ogni tanto è protagonista, e che la rendono ancora più amata dal pubblico.

Alla fine il bello o il brutto della diretta, in base ai punti di vista, è anche il fatto che gli imprevisti possono sempre capitare. Ovviamente, i fan non la seguono soltanto per il suo lavoro o per i post social, dove si mostra sempre in tutto il suo splendore, ma anche per la sua vita privata, come moglie e mamma.

In tutto questo però, Caterina in queste ore è al centro dell’attenzione per quel suo appello in merito a una situazione familiare che sta tenendo i fan più fedeli in apprensione da mesi. Ecco che cos’è successo.

I malumori familiari di cui molti parlano

Lo sappiamo molto bene, il legame tra sorelle è tra i preferiti nel mondo dello spettacolo, tant’è che molte ne hanno fatto un business: le Kardashian insegnano. Caterina Balivo è anch’essa molto legata alle sue sorelle e ai nipoti, come abbiamo potuto vedere in un recente viaggio a Disneyland Paris che ha allietato tanto gli adulti che i piccoli della famiglia.

Se le sorelle Balivo sono “una squadra fortissimi”, per citare Checco Zalone, pare che tra altre due sorelle, ultimamente, ci sia aria di tempesta. Le dirette interessate non hanno confermato o smentito nulla, in quanto una si è chiusa nel silenzio stampa, mentre la seconda ha semplicemente dichiarato: “Non c’è nessun problema fra di noi, nella vita abbiamo litigato almeno 5.000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre…”.

Le parole di Caterina Balivo

Sono mesi che si vocifera che tra Belen e Cecilia Rodriguez il rapporto si sia incrinato. Molteplici gli indizi social a favore di questa tesi, per non parlare delle parole rilasciate da Gabriele Parpiglia in merito: “Le sorelle Rodríguez restano distanti. E i fatti accaduti sono gravissimi…“. Ad oggi, però, nessuna delle dirette interessate ha confermato o smentito nulla, eppure dopo l’appello di Caterina Balivo, questi rumors si farebbero sempre più concreti.

La conduttrice Rai, come riportano da gossipetv.com, si è mostrata in un selfie mentre indossa alcuni abiti del brand Hinnominate, gioiellino creato da Belen, Cecilia e Jeremias. Dopo essersi congratulata con i fratelli Rodriguez, Caterina ha dichiarato: “I capi sono super cool. Brave sorelle Rodriguez, ora però fate pace“. Ad oggi Belu e Chechu non hanno commentato: cosa succederà in futuro?