Casa a prima vista, svelato un retroscena assurdo sul programma di Real Time | Parla Ida di Filippo: “Il 40% di chi partecipa…”

Ida di Filippo ha rilasciato un retroscena in merito a Casa a prima vista che ha lasciato tutti i fan senza parole. Cosa succede a coloro che partecipano allo show?

Casa a prima vista è uno dei vari show trasmessi su Real Time di proprietà di Warner Bros. Discovery che sta facendo faville nel cuore dei telespettatori: la nota emittente televisiva sta piazzando “un colpaccio” dietro l’altro.

Non solo per la scelta dei vari conduttori che sta chiamando a raccolta nella sua grande famiglia, come Amadeus e Belen Rodriguez, per citare gli ultimi assunti, ma anche per il palinsesto ricco e variegato, entrato molto presto nelle preferenze degli appuntamenti fissi dei fan.

Sono diversi gli show trasmessi sui vari canali di Discovery che il pubblico da casa guarda volentieri in diretta o in streaming dalle loro App, e sicuramente i prossimi in uscita, tra cui quelli che condurrà Ama, saranno ancora più attesi.

In merito a Casa a prima vista, numerosi telespettatori si sono fatti una domanda ben precisa, motivo per cui l’agente immobiliare Ida di Filippo ha deciso di fare finalmente chiarezza, svelando un retroscena che probabilmente sorprenderà molti.

Il retroscena di Ida di Filippo

Ricordiamoci sempre che tutti gli agenti immobiliari di Casa a prima vista lo sono realmente nella vita professionale, quindi non solo gestiscono gli affari in televisione, ma portano avanti la loro attività immobiliare nella propria città di residenza.

Ida di Filippo non fa eccezioni, e così, in una recente intervista rilasciata a FanPage, ha trattato diversi aspetti in merito al suo lavoro. Oltre alla rivelazione sul programma di cui vi parleremo a breve, ha raccontato anche di una tra le più curiose richieste che un cliente le ha fatto in merito a una casa. Oltre a voler abbattere tutti i muri dell’abitazione, egli avrebbe chiesto espressamente che le pareti e il bagno fossero fatte di vetro. Vi consigliamo di ascoltare l’intervista perché, con il suo racconto, il suo meraviglioso accento e le sue movenze, la di Filippo è uno spasso unico.

“Il 40% di chi partecipa al programma acquista davvero l’appartamento proposto”. La nostra intervista a Ida di Filippo, l’agente immobiliare di Casa a Prima vista ci racconta quanto non va in onda in tv: dall’incontro con i potenziali acquirenti alla vendita vera e propria. pic.twitter.com/oOlDKbBUGG — Fanpage.it (@fanpage) July 24, 2024

Casa a prima vista è real al 100%

Sempre in merito alla chiacchierata che Ida di Filippo, una delle brillanti agenti immobiliari che collaborano al programma Casa a prima vista, ha rilasciato ai microfoni di FanPage, è emerso un retroscena che in molti si sono sempre chiesti. Cioè cosa ci sia di reale in quello che gli spettatori da casa vedono nel corso del noto programma.

L’agente immobiliare ha rivelato che le case che mostrano nello show sono vere, così come i clienti che cercano casa. Naturalmente, per contratto tutti devono esprimere una preferenza, ma alla fine soltanto: “il 40% di chi partecipa al programma acquista davvero l’appartamento proposto“. Considerando i prezzi, talvolta esorbitanti, comprendiamo anche il perché…