Carolyn Smith sbotta dopo l’attacco vergognoso, la giudice di Ballando è un vero fiume in piena: “Lo trovo allucinante!”

Carolyn Smith non resiste più e sbotta dopo il terribile attacco ricevuto. La giudice di Ballando si è sfogata sui social.

Carolyn Smith è la giudice per eccellenza della trasmissione Ballando con le Stelle. Attraverso la sua dolcezza e i suoi buoni consigli, è riuscita ad entrare nel cuore di tutti gli italiani. Eppure, proprio in queste ore, la donna ha ricevuto una terribile ondata d’odio senza precedenti.

Questa volta, però, Carolyn ha deciso di rispondere ai suoi haters, per fare in modo che le terribili parole ricevute fossero rese note a tutti i suoi fan. Ecco che cosa è accaduto.

Carolyn Smith è una donna con la D maiuscola che, da ben 10 anni, sta lottando contro un terribile cancro al seno. La giudice ha sempre cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica e di stare vicino a tutte quelle donne che, proprio come lei, stanno vivendo una situazione simile. Sui social conta migliaia e migliaia di followers che la seguono appassionatamente e con tanto amore.

Tuttavia, in queste ore, un commento in particolar modo ha attirato l’attenzione della Smith e lasciato gli italiani senza parole.

Il commento dell’hater a Carolyn Smith

Sotto ad un post della giudice di Ballando, è sbucato un triste commento di un utente: “Penso che dovresti ritirarti e non stare sui social a parlare sempre del tuo cancro. Non sei l’unica. Buona vita”. Inizialmente, a rispondere a questa hater è stata una grande amica della Smith di nome Barbara. Tuttavia, l’utente non ha smesso di rispondere ed ha poi aggiunto: “Non me ne f*tte un c*zzo.. è la signora che si impone, dovrebbe ritirarsi in silenzio come milioni di ammalati oncologici. Buon cancro”.

Inutile dire che queste terribili parole hanno attirato l’attenzione della donna, la quale ha deciso di rispondere sui social.

La risposta della giudice di Ballando

Come riporta il sito Isa e Chia, inizialmente Carolyn ha pubblicato una Story su Instagram in cui raccontava la vicenda ai propri fan. Oltre a non capacitarsi di come una donna di una certa età potesse dire certe cose, la giudice di Ballando ha poi aggiunto che augurare ‘Buon cancro’ ad una persona sia meschino e cattivo. Qualche ora dopo, Carolyn ha pubblicato un post sul proprio profilo, in cui nella descrizione ha scritto: “Trovo allucinant che una signora di una certa età può rispondere in questa maniera.. Basta la frase ‘lascia stare’. Chi scrive c**zate/cattiverie vanno riprese di brutto e vanno rieducati. Rispetto sempre per il prossimo!”

Insomma, questa volta le offese hanno colpito duramente Carolyn Smith, e i fan non hanno potuto fare altro che starle vicino.