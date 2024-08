Carmen Russo rompe il silenzio sul matrimonio con Enzo Paolo Turchi: “… Potrebbe sfociare in tragedia!” | Il segreto della coppia

Carmen Russo ha rilasciato la sua verità in merito al matrimonio con Enzo Paolo Turchi: ecco come fanno a essere ancora felicemente sposati, anche quando la situazione potrebbe diventare tragica.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono una delle coppie dello spettacolo più longeve e più amate dai fan, in quanto hanno una sintonia perfetta sia in famiglia sia a livello lavorativo. Per chi non lo sapesse i due, prima di essere marito e moglie, erano partner di lavoro, in quanto sono due ballerini e coreografi molto famosi.

I followers li hanno sempre seguiti fin dagli esordi, in quanto amano la loro vita di coppia: vederli insieme sui social è uno spettacolo per gli occhi, in quanto riescono a essere comici e teneri anche durante la preparazione di qualche ricetta gustosa.

Erano già adorabili prima, ma da quando sono diventati genitori della piccola Maria lo sono ancora di più, in quanto insieme hanno costituito i “Tre Moschettieri”. Sono molto divertenti, e si vede che sono una famiglia molto unita.

Proprio per questa unione e amore, Carmen ha deciso di rivelare qual è il loro segreto per riuscire a portare avanti il loro matrimonio, anche durante i periodi di tensione. Perché alla fine tutte le coppie vivono alti e bassi nel corso della loro vita.

Le parole di Carmen Russo a Enzo Paolo Turchi

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi sono sempre stati molto innamorati: il loro è stato un colpo di fulmine che dura da decenni e nonostante gli alti e bassi vissuti dalla coppia, come suggerito da loro stessi in diverse interviste, sono sempre andati avanti a testa alta. Da quello che si è capito, Carmen è abbastanza gelosa nei confronti di Enzo Paolo, motivo per cui, dato che a breve il coreografo prenderà parte al Grande Fratello, ha ricevuto una precisa richiesta da sua moglie.

Come ha rivelato lo stesso Turchi al settimanale Nuovo Tv, la moglie gli ha intimato di: “non lasciarsi distrarre dalle altre concorrenti“. Dopo tanti anni di matrimonio è bello vedere quanto i due ancora sono gelosi gli uni degli altri, in maniera sana ovviamente. A tal riguardo, il ballerino ha assicurato la moglie di avere occhi soltanto per lei e di essere felice che sia lei che sua figlia Maria faranno il tifo per lui in televisione.

Il segreto del loro matrimonio

Viste le conversazioni di questi giorni in merito al rapporto tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, non potevamo non riportarvi le parole della nota ballerina, confidate qualche tempo fa alle pagine di Vanity Fair. Carmen si era definita arrabbiata e stanca di leggere molto spesso fake news dove i due sarebbero sempre in procinto di divorziare o addirittura impegnati in altri flirt.

Nonostante queste voci, la Russo ha rivelato che nonostante le voci e gli alti e bassi lei e Turchi hanno un grosso potere, cioè la voglia di: “recuperare… ogni volta che succede qualcosa che potrebbe sfociare in una tragedia“. I litigi ci sono ma nessuno dei due ha mai avuto intenzione di mettere la parola fine al loro matrimonio.