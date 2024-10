Carmen Russo pietrificata, il marito Enzo Paolo Turchi l’ha fatto alle sue spalle: “Ha costretto tutti a…” | È accaduto durante la diretta

Carmen Russo a bocca aperta dopo l’iniziativa del marito Enzo Paolo Turchi. Le immagini sono state trasmesse in diretta.

Carmen Russo è una famosa ballerina dello spettacolo italiano che, assieme al marito Enzo Paolo Turchi, è un volto iconico della nostra Nazione. Il loro matrimonio va avanti ormai da decenni, e sono in molti quelli che seguono appassionatamente la coppia. Proprio in queste ore, il marito si trova dentro la casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello.

In diretta nazionale l’uomo ha compiuto un gesto che avrà sicuramente lasciato a bocca aperta Carmen. Ma ecco di che cosa si tratta.

Carmen e Enzo stanno assieme da oltre quarant’anni e, recentemente, sono riusciti a consolidare il loro amore mettendo al mondo la bellissima Maria. I due si sono conosciuti nel 1982, quando Carmen era la primadonna al Bagaglino e aveva intenzione di sfondare nel piccolo schermo. Per farlo si rivolse direttamente a Enzo, noto coreografo, il quale inizialmente non si faceva troppo distrarre dalla bellezza di Carmen, e preferiva concentrarsi sul suo lavoro.

Tra i due è poi scoppiata la scintilla e il resto è storia. Questo periodo di separazione, però, potrebbe mettere a dura prova la coppia…

La lontananza tra Carmen e Enzo Paolo

Già in passato i due attraversarono un momento simile, quando Carmen decise di voler partecipare al reality più seguito d’Italia. Enzo presenziò a varie ospitate per andarla a salutare e quei brevi momenti assieme hanno sempre emozionato i telespettatori italiani. Nonostante questa edizione del Grande Fratello sia iniziata da poco, Enzo sembra già sentire la mancanza della sua dolce metà.

Proprio per questo, nonostante i due siano momentaneamente lontani, il ballerino ha deciso di voler fare un emozionante regalo a Carmen il giorno del suo compleanno.

Ho unito solo ora i puntini.

Enzo Paolo ha costretto tutti dal 2º giorno a fare lezioni di ballo solo per preparare uno stacchetto di gruppo come regalo di compleanno per Carmen.

L’amore che muove il cielo e le stelle dello spettacolo. #Grandefratello pic.twitter.com/xEKHdDqtWf — Tiresia 🌪️🩸 (@ilCassandro) October 3, 2024

Lontani, ma comunque sempre vicini

Il giorno del compleanno di Carmen, Enzo ha deciso di fare un regalo alla donna a modo suo. Con l’aiuto di tutti i concorrenti della casa, ha realizzato una coreografia sulle note della mitica Raffaella Carrà per vincere la prova ricompensa e, inutile dirlo, l’iniziativa ha emozionato tutti i telespettatori italiani.

“Ho unito solo ora i puntini. Enzo Paolo ha costretto tutti dal secondo giorno a fare lezioni di ballo solo per preparare uno stacchetto di gruppo come regalo di compleanno di Carmen. L’amore che muove il cielo e le stelle dello spettacolo”, ha scritto un utente su X. In effetti, riuscite ad immaginare Carmen senza Enzo, e viceversa?