Carly Tommasini vuota il sacco sul percorso di transizione: “Davanti a lui mi vergognavo” | Quella ferita non guarirà mai

Ecco che cosa ha rivelato Carly Tommasini in merito al suo percorso di transizione e a quel ricordo che non dimenticherà mai.

L’Isola dei Famosi è iniziata da meno di un mese e diciamocelo: non è iniziata proprio sotto una buona stella, nonostante la professionalità di Veronica Gentili, il brio di Simona Ventura e i pacati interventi di Pierpaolo Pretelli.

Quest’anno avevamo visto inizialmente i naufraghi divisi in due gruppi: i senatori e i giovani, due generazioni messe a confronto, anche nel modo di affrontare le privazioni e le difficoltà in Honduras.

Purtroppo in queste settimane, seppur per motivi diversi, sono stati già sei i naufraghi che hanno abbandonato l’isola prima del tempo, facendo correre ai ripari Mediaset, che è stata costretta a ripescare altri nomi per rimpolpare un cast quasi dimezzato.

Da pochi giorni, però, un altro nome ha dovuto salutare il reality, essendo la settima a dire addio ai compagni di avventura. Parliamo di Carly Tommasini, la quale ha rivelato un doloroso aneddoto sul suo percorso di transizione che ha fatto commuovere molti spettatori.

L’addio di Carly Tommasini

Carly Tommasini è la nota modella, make-up artist e attivista a favore dei diritti LGBTQ+ che di recente aveva preso parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, mettendo a nudo molto spesso la sua anima, e raccontando anche il suo percorso di transizione.

Purtroppo, in maniera del tutto inaspettata, come riportano anche sul profilo social dell’Isola dei Famosi: “Carly è costretta a sospendere la sua permanenza sull’#Isola per motivi di salute. Le auguriamo tutti di rimettersi il prima possibile”. Secondo quanto appreso in puntata, la giovane “ha un’infezione in una zona delicata del corpo, che l’ha costretta ad approfondimenti medici“. La Gentili non aveva escluso un possibile rientro ma, da quanto possiamo apprendere da un noto sito: “Fanpage.it, però, apprende da fonti vicine al programma che il suo è un ritiro definitivo: è già in viaggio e sta tornando in Italia”.

Carly è costretta a sospendere la sua permanenza sull’#Isola per motivi di salute. Le auguriamo tutti di rimettersi il prima possibile 💙 pic.twitter.com/Es7mtJl49V — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 28, 2025

Le parole di Carly Tommasini

Con grande dispiacere, i fan di Carly Tommasini hanno appreso che la giovane ha dovuto sospendere la sua permanenza all’Isola dei Famosi per un delicato problema di salute che necessita di cure mediche. Il grande pubblico aveva iniziato a conoscerla, in quanto l’ex naufraga aveva iniziato a rivelare diversi aneddoti sulla sua vita, dalla sua transizione a quel ricordo con il quale probabilmente dovrà fare sempre i conti.

Se con la mamma, infatti, Carly, ha avuto da sempre un bellissimo rapporto, non si può dire lo stesso con il padre, del quale aveva dichiarato: “Lui è la rappresentazione massima della chiusura mentale, io mi vergognavo davanti a lui: non riuscivo più a parlare e andavo in autismo selettivo”.