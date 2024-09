Carlo fa i conti con la malattia e si prepara alla peggiore delle ipotesi | Il regalo inaspettato a Camilla è faraonico e sembra un’eredità

Re Carlo si sta già preparando alla peggiore delle ipotesi, e l’eredità che lascerà a Camilla è a dir poco faraonica.

Re Carlo da diversi mesi ha dei gravi problemi di salute, e sta combattendo contro la malattia. In queste ore il reale ha deciso di prepararsi alla peggiore delle ipotesi, e ha già scelto a chi spetterà la propria eredità. Il regalo per la sua dolce metà Camilla è a dir poco incredibile, e la notizia è divenuta immediatamente virale online.

Per omaggiare il suo amore ha dovuto però sbattere “fuori” da casa un suo parente molto stretto. Ma ecco che cosa ha deciso di fare il Re d’Inghilterra.

Negli ultimi mesi si è sentito parlare più volte della famiglia più importante d’Inghilterra: quella Reale. Sia Kate Middleton che Re Carlo hanno fronteggiato due diversi tumori, che li hanno allontanati dal pubblico e dalle telecamere. Nonostante l’uomo sia sul trono da pochissimo tempo, sembrerebbe che abbia già preso in considerazione la peggiore delle ipotesi.

Proprio per questo avrebbe già fatto un lungo testamento, in cui sua moglie Camilla è sicuramente tra le più fortunate.

L’eredità di Re Carlo alla sua dolce metà

Secondo Oggi, sembrerebbe che l’attuale Re d’Inghilterra non versi in buone condizioni, e che abbia deciso di prepararsi al meglio prima di lasciarci. Carlo vorrebbe infatti scacciare via di casa il fratello Andrea, il quale attualmente vive dentro l’incredibile Royal Lodge (una proprietà che conta ben 31 camere). Andrea condivide questo enorme spazio con l’ormai ex moglie Sarah Ferguson e le figlie Beatrice ed Eugenie, ma sembrerebbe che ben presto dovrà fare le valigie. Il Re vorrebbe infatti spostarlo nel Frogmore Cottage, con “sole” cinque stanze e dove abitavano in passato Harry e Meghan.

Ma come mai Carlo vuole scomodare il fratello Andrea? La motivazione sembrerebbe essere proprio la sua dolce metà Camilla.

La tanto desiderata Royal Lodge

Prima di morire, Carlo desidera sistemare tutte le persone che ama e, in particolar modo, la sua Camilla. Donandole la Royal Lodge, la donna potrà finalmente essere vicino alla sua famiglia, in un ambiente comodo, tranquillo e perfetto per lei. Nonostante però questo desiderio del sovrano, Andrea non ha intenzione di lasciare l’abitazione e allora, per costringerlo ad andare via, Carlo non pagherà più i dieci uomini che proteggono l’abitazione 24 ore su 24. Oltre a questo, il Re lo ha persino minacciato di tagliargli le 4 milioni di sterline che ogni anno gli concede per mantenersi.

Insomma, non ci resta che vedere come proseguirà la vicenda e se Camilla potrà godersi questo splendido regalo.