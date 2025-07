Carlo e Lady Diana, ora spunta l’ammissione esplosiva: “Perderla è stato come essere amputati” | Altro che relazione farlocca

Ecco l’ammissione esplosiva rilasciata da Carlo III sulla compianta Lady Diana: la sua mancanza la sente di continuo.

Quando si sono sposati erano il principe Carlo e Lady Diana e il loro amore ha tenuto alto l’interesse del mondo intero, anche perché l’immagine di principe e della sua principessa fa presa sull’immaginario collettivo.

“Colpa” dei cartoni della Disney, in quanto nel loro mondo perfetto la fanciulla trova sempre il suo amore vero, e soprattutto vivono per sempre “felici e contenti”. Inoltre, tutti sono felici per loro: dai simpatici nani, agli animali della foresta e ai topini, arrivando perfino a candelabri e orologi parlanti.

Per quanto con il cuore resteremo ancorati a quel sogno nel cassetto, la realtà purtroppo molto spesso ci sveglia in maniera molto brusca… anche perché sappiamo benissimo com’è finita tra il figlio della regina Elisabetta II e la mamma di William e Harry.

Ma quello di cui vogliamo parlarvi oggi è un’altra storia: in pochi conoscevano le parole che Carlo aveva nel cuore dopo aver perso Diana per sempre. Le manca ogni giorno…

Il matrimonio più seguito di sempre

Oggi re Carlo III è felicemente sposato con la “sua” Camilla, con la quale avrebbe dovuto convolare a nozze, probabilmente, fin dall’inizio. Tornando indietro di qualche decennio, il principe Carlo e la dolce Lady Diana si sono sposati il 29 luglio del 1981 nella Cattedrale di Saint Paul, a Londra. Il loro “giorno” venne considerato un matrimonio da favola e l’evento del secolo, tant’è che in televisione venne visto da 750.000.000 spettatori. Purtroppo, però, il loro idillio non è durato a lungo, arrivando poi al 1996, quando i due divorziarono dopo 15 anni di matrimonio tormentato.

La principessa Diana rivelò: “Quanto è terribile l’incompatibilità, e quanto può essere penosamente distruttiva per i protagonisti di questo incredibile dramma. Ha tutti gli ingredienti di una tragedia greca”, come possiamo leggere su Vanity Fair. Come se non bastasse, nessuno si sarebbe mai immaginato che il dramma vero e proprio sarebbe arrivato un anno dopo, nel 1997, quando la “principessa del popolo” venne a mancare in quel terribile incidente che lasciò il mondo senza parole.

Le parole di Carlo

Quando Lady Diana venne a mancare tutti rimasero scioccati, in primis i suoi figli, William e Harry, e lo scatto dei due fratelli dietro la bara della mamma resterà per sempre nei ricordi del mondo come uno dei momenti più devastanti di sempre. Tutti quelli che volevano bene alla principessa non riuscivano a crederci, compreso il fratello di Diana, Charles Spencer.

Carlo, e non ci riferiamo a re Carlo III, bensì al fratellino della principessa, in un’intervista letta su Vanity Fair ha dichiarato che perdere Diana è stato: “come subire un’amputazione”. E ha aggiunto: “Cresci con una sorella, è la tua carne e il tuo sangue, è con te per sempre”, rivelando che per molti anni avrebbe voluto chiamarla spesso per parlarle.