Carlo Conti si blocca durante la diretta: “È inquietante” | La frecciatina al Tale e quale show lo getta nell’imbarazzo più profondo

Dopo quella frase, Carlo Canti si è bloccato e ha fatto fatica ad andare avanti: ecco che cos’è successo.

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati e seguiti di sempre, in quanto la sua allegria e professionalità sono doti molto ricercate in TV, come dimostra la notevole schiera di fan che questo suo temperamento regala a mamma Rai.

In effetti, Amadeus, Gerry Scotti, Paolo Bonolis e Maria De Filippi sono solo alcuni dei nomi più popolari per quanto riguarda la conduzione e l’intrattenimento. Conti, ovunque lo mettano, fa strage di ascolti.

Per questo in molti non vedono l’ora di rivederlo al Festival di Sanremo, in quanto dopo Ama solo Carlo potrà mantenere i numeri che il conduttore emiliano ha fatto registrare all’ammiraglia pubblica.

I fan amano di Carlo principalmente la sua trasparenza: raramente sembra recitare una parte durante le sue trasmissioni. Per questo, non stupisce la sua reazione dopo quella frase al Tale e quale show…

Il feeling a Tale e quale show

Tale e quale show, condotto da Carlo Conti, come al solito è un successone, in quanto i fan se lo godono anno dopo anno per scoprire quali personaggi cercheranno di imitare i loro colleghi Vip. Una curiosità che sicuramente attanagliava molti fan era quello di vedere insieme nello stesso show Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, dopo la bagarre in merito al loro presunto flirt.

I due hanno sempre smentito questa voce, definendosi entrambi molto amici, teoria non avallata da Belen Rodriguez, la quale aveva confermato invece quei pettegolezzi. Alla fine nessuno di noi saprà mai la verità oltre ai diretti interessati, ma nel frattempo in molti si sono goduti la complicità lavorativa che Stefano e Alessia hanno dimostrato davanti alle telecamere… il resto, alla fine, è affare loro.

Non avevo mai visto Carlo conti ridere così tanto di gusto (è inquietante) pic.twitter.com/EIRAAkpfhE — ꜱᴜꜱ ✿ (@stillclosedinme) October 11, 2024

Carlo Conti e la battuta di Giorgio Panariello

A prescindere da tutto, sappiamo quanto Carlo Conti sia una persona molto professionale e anche molto spontanea e allegra, e i suoi fan si sono molto divertiti nella recente puntata del Tale e quale show. È iniziato tutto con una battuta di Giorgio Panariello su Paolo Brosio: “Ho incontrato Madonna la prima volta a Civitavecchia. Appena mi ha visto si è messa a piangere e io le ho detto: conosci Paolo Brosio?“.

Nessuno è riuscito a trattenere le risate, sia i presenti che il pubblico da casa, il quale non sapeva più se ridere per la frecciatina di Giorgio a Paolo Brosio o per la risata contagiosa di Carlo, tant’è che una utente sui social ha commentato: “Non avevo mai visto Carlo conti ridere così tanto di gusto (è inquietante)”. Avete visto il video?