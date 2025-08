Carlo Conti boccia l’icona sexy del GF, il due di picche fa scalpore | Non ha voluto sentire ragioni: la rivale le ha fatto le scarpe

Veramente Carlo Conti ha bocciato l’icona sexy del Grande Fratello? Ad averla vinta un’altra famosa rivale, ecco di chi parliamo.

Saranno settimane bollenti per gli appassionati del mondo televisivo, visto che, come succede ogni anno, saranno moltissimi i rumors che circoleranno in merito ai vari palinsesti autunnali.

Per questo non stupisce che al vaglio dei pettegolezzi ci siano i programmi più storici delle varie emittenti, in primis il Grande Fratello, viste le novità che ci attenderanno da settembre.

Quel ritorno alle origini, con un’edizione solo Nip e una solo Vip sta facendo chiacchierare, anche perché vedremo Simona Ventura, un’icona della conduzione, nella versione di ottobre, e Alfonso Signorini nella versione gold di gennaio, almeno questo è quello che si legge in rete.

Oltre all’emittente privata, naturalmente sotto i riflettori c’è anche l’emittente di Stato, soprattutto dopo quella rivelazione in merito al “no” di Carlo Conti nei confronti dell’icona sexy del GF, visto che al suo posto l’avrebbe spuntata un’altra rivale. Ma bando alle ciance, siamo pronti a iniziare!

Il cast ufficiale confermato da Carlo Conti

Senza troppi giri di parole, come avrete già capito, il fulcro del nostro articolo riguarda il prossimo cast che prenderà parte a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Questa nuova edizione non è ancora iniziata, ma le discussioni online sono già molteplici. Iniziamo svelando il cast ufficiale, rivelato dallo stesso conduttore dall’abbronzatura sempre impeccabile: “Pamela Petrarolo, Le Donatella, Marina Valdemoro Maino, Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Gianni Ippolito, Tony Maiello, Beppe Quintale, Insinna&Cirilli”, come leggiamo su liberoquotidiano.it.

Se da una parte il ritorno di Flavio Insinna in Rai, voluto da Carlo Conti (come leggiamo da ilfattoquotidiano.it), ha entusiasmato gli animi, dall’altra la delusione di Nadia Rinaldi sta dividendo l’opinione pubblica: “Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini, quando è già tutto pianificato?…”. Questo è quanto ha riferito l’attrice in merito alla sua bocciatura ai provini. In merito proprio a chi è stato inserito nel gruppo dei sì e chi dei no, ci sono altri due nomi che stanno tenendo alta l’attenzione del pubblico, essendo entrambe ex gieffine.

Il Grande Fratello entro in Rai

Come mai si vocifera quindi di un no secco da parte di Carlo Conti in merito a quella che è stata definita da molti come l’icona sexy del GF, a favore della sua rivale? Ebbene, come possiamo leggere su biccy.it, secondo Davide Maggio ai provini di Tale e Quale Show sarebbero stati bocciati: Maria Monsè, Shaila Gatta, Guenda Goria, Milena Miconi, Manuela Villa, Denny Mendez, Jonathan Kashanian e Samuel Peron e la cantante Mavi.

Ovviamente, questi sono solo rumors, ma in molti hanno ipotizzato che, essendo entrambe ex gieffine super sexy, era palese intuire che come Highlander, allo show di Carlo ne sarebbe rimasta solo una, e quindi se Shaila è fuori, Antonella Fiordelisi è dentro. Ma da come leggiamo però, anche la nota influencer non sarebbe stata presa in precedenza al primo provino, quindi se realmente c’è un tempo per tutto, chissà che non vedremo la ex di Spolverato in una delle prossime edizioni…