Caos a Uomini e Donne, il bacio sfocia nel melodramma: “Ha dato di matto, voleva lasciare il programma” | Fiato sospeso al Trono Over

Dopo il bacio a Uomini e Donne è successo di tutto: voleva andare via e i fan hanno tremato. Cosa succederà al Trono Over dopo questa storia?

Uomini e Donne può piacere o meno, ma chi lo guarda non può di certo dire che annoia, in quanto ogni puntata è al cardiopalma, e non si sa mai cosa succederà tra i vari tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri.

A tenere alta l’attenzione poi, ci pensano anche gli opinionisti e Maria De Filippi, la quale svolge un grande lavoro: non solo conduce, ma deve anche tenere a bada gli animi, in quanto i litigi sono sempre all’ordine del giorno.

D’altronde, quando di mezzo c’è il cuore, la razionalità i vari protagonisti la perdono appena si siedono sulle rispettive sedie. E non è sicuramente facile vedere una persona che magari interessa loro richiedere delle esterne anche con altri potenziali partner.

Per questo non stupisce il fatto che al dating di Queen Mary sia scoppiato il caos. Dopo quel bacio è successo di tutto e alla fine il volto di Uomini e Donne ha minacciato di voler andare via. I fan del Trono Over non sanno più cosa pensare, a questo punto.

Uomini e Donne e Temptation Island

Apriamo una breve parentesi dal Trono Over, soltanto per riportarvi una notizia che sta mandando in estasi il pubblico di Uomini e Donne, in quanto alcuni protagonisti di Temptation Island hanno accettato di ripercorrere le rispettive storie nel dating di Canale 5.

È un evento imperdibile che ha generato molta attesa da parte dei fan i quali amano questi confronti “del dopo” reality. E una delle ex fidanzate più seguite, ovvero Federica, è in lizza per entrare anche nella Casa del Grande Fratello!

Dopo il bacio il caos

Temptation Island a parte, torniamo a Uomini e Donne con questa indiscrezione che ha lasciato tutti senza parole. In pratica, la dama del Trono Over dopo quel bacio si è agitata molto, in quanto ha scoperto che il cavaliere non voleva l’esclusiva solo con lei, ma sperava di poter continuare a conoscere anche altre pretendenti, per avere “più scelta”… passateci il termine.

Queste rivelazioni sono state rilasciate da Lorenzo Pugnaloni e riportate da msn.com. L’esperto di gossip ha rivelato: “Nella registrazione di oggi, bufera Barbara. Caos in studio, ha dato ‘di matto’ e voleva lasciare il programma”, rivelando che Barbara De Santi voleva addirittura lasciare il programma dopo questo episodio. Per sapere com’è finita tra la dama e il cavaliere, non ci resta che attendere le prossime puntate.