Can Yaman affronta l’incubo di ogni uomo, la nuova fiamma vomita lo squallido retroscena: “Violenze fisiche e psicologiche”

Can Yaman e il terribile retroscena emerso proprio in queste ore. La nuova fiamma ha parlato di violenze domestiche e abusi subiti.

Can Yaman è il noto attore di origini turche che, negli ultimi anni, ha raggiunto il successo anche nella nostra Nazione. Il sex symbol, però, è finito al centro dell’attenzione per una dichiarazione rilasciata dalla sua attuale fidanzata: Sara Bluma.

Inutile dire che il terribile retroscena sugli abusi ricevuti è finito su tutte le prime pagine, e in queste ore non si sta parlando d’altro.

Can Yaman non è soltanto un attore talentoso e di successo, ma anche un bellissimo uomo, in grado di rubare il cuore a milioni di donne. Le sue relazioni amorose sono state sempre chiacchieratissime e, spesso e volentieri, motivo di gelosia per tutte le donne infatuate dell’attore. Da diverso tempo, Yaman ha ufficializzato la sua relazione con la bellissima Sara Bluma, e non sono mancate le paparazzate dei due mano nella mano, più innamorati che mai.

Eppure, proprio in queste ore, la modella ha condiviso sui social degli scatti che hanno lasciato a bocca aperta tutti gli utenti.

Il racconto delle terribili violenze subite

La relazione tra Can Yaman e Sara Bluma è cominciata con alcune voci di corridoio, che avrebbero visto i due come amanti mentre la modella stava ancora con l’ex fidanzato. Per smentire ogni chiacchiera e mostrare al mondo intero chi era veramente l’uomo con cui stava, la donna ha condiviso degli scatti sui social che mostravano le terribili violenze subite: “Ho subito delle violenze fisiche e psicologiche e rischiavo di affrontarne di peggiori rimanendo con lui”. Dopodiché, Sara ha spiegato di aver conosciuto l’attore quando il raaporto con l’ex era ormai finito da tempo.

Smentita ogni voce circolata nelle ultime settimane, anche Yaman ha finalmente deciso di dire la sua.

Il messaggio di supporto di Can Yaman

Come riportato da Fanpage.it, Yaman ha deciso di condividere il post della sua fidanzata, aggiungendo poi un messaggio d’amore: “Ti amo e farò di tutto per sostenerti”. Purtroppo, Sara ha raccontato di avere ancora un brutto rapporto con l’uomo che le ha causato tutto questo dolore e, come se non bastasse, di non riuscire più a vedere tranquillamente suo figlio: “Ho deciso di affrontare la situazione e ho affidato tutto ai miei avvocati”, ha aggiunto nel suo lungo sfogo.

Insomma, non ci resta che augurare all’attuale fidanzata di Can Yaman, Sara Bluma, di trovare finalmente la felicità e di poter recuperare i rapporti con il figlio.