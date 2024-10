Caduta di stile per Nancy Brilli | Dopo scenetta in diretta è pioggia di commenti maligni: “Non era meglio fare la cassiera al Carrefour?”

La performance di Nancy Brilli ha diviso l’opinione pubblica, con chi l’ha apprezzata e chi invece le ha consigliato di cambiare lavoro. Cosa avrà fatto di così “esagerato” per fomentare il popolo del web?

Nancy Brilli è un’attrice e conduttrice molto amata: ha recitato al cinema, in televisione e a teatro, e la sua bravura e professionalità le hanno permesso di fare molte esperienze importanti.

Grazie alle sue doti di attrice ha vinto diversi premi e riconoscimenti, tra cui il David di Donatello come miglior attrice non protagonista nel 1990, per il film Piccoli equivoci. Nancy, pur avendo avuto periodi più fiorenti di altri, non ha mai abbandonato le scene.

Se nella carriera lavorativa la Brilli ha ottenuto moltissime soddisfazioni, nella vita privata ha attraversato diversi alti e bassi, in quanto ha assaporato grandi amori che non hanno portato l’esito sperato, per non parlare del trambusto vissuto subito dopo aver scoperto di avere l’endometriosi.

In merito al suo lavoro, di recente l’abbiamo vista tornare sul piccolo schermo in veste di co-conduttrice insieme al collega Pierluigi Diaco a BellaMa’. Ed è proprio qui che, dopo la sua performance, Nancy ha diviso l’opinione pubblica. Cosa sarà successo?

Le parole di Nancy Brilli

Come dicevamo, Nancy Brilli ha vissuto momenti altalenanti in merito alla sua vita sentimentale, e l’unico punto fermo della sua vita è suo figlio, Francesco Manfredi: “Ci sono momenti in cui sbarello, le incertezze del periodo tendono a spostare il baricentro. Francesco mi riporta la bussola sul nord”.

Di suo figlio l’attrice è molto fiera e non perde occasione per elogiare il giovane, il quale è il suo grande orgoglio: “Mio figlio? Sono fiera dell’uomo che sta diventando”, aveva rivelato, raccontando anche che ogni anno mamma e figlio si concedono una o due vacanze insieme, è il loro rito.

Che pena ma non era meglio fare la cassiera al Carrefour di Milano??!

So che stanno cercando disperando non trovano personale 😰 — JokerandoilGossip (@Gossip_nofilter) September 26, 2024

La favola di Nancy

Qualche puntata fa, Nancy Brilli a BellaMa’ si è prestata a raccontare la favola di Hansel e Gretel, con tanto di siparietto comico dei protagonisti che interpretavano i personaggi principali della storia. In particolare, Nancy si è ritrovata a guidare le comparse passo passo, quasi fosse un’insegnante alle prese con degli attori in erba. Qui il pubblico si è diviso, con chi ha apprezzato questo momento e chi non ha digerito la performance della Brilli e, se vogliamo, la scelta degli autori del programma stesso.

Il primo a rilasciare la sua opinione è stato Giuseppe Candela, il quale ha rivelato: “Tutorial a #BellaMa: come toccare il fondo. #nancybrilli“. Da qui in poi il popolo del web si è scatenato. Tra i tanti commenti lasciati su X, ne riportiamo tre: “Che pena, ma non era meglio fare la cassiera al Carrefour di Milano??! So che stanno cercando (…)”. Oppure: “Se potesse scegliere, suppongo si farebbe mangiare volentieri pure lei dalla strega, piuttosto che fare ste… per campare” e, infine: “Che programma di me…”. Dopo aver letto questi e gli altri commenti, voi cosa ne pensate?