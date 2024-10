“Cacciata in pigiama e pantofole”: l’espulsione brutale dal Grande Fratello costa cara ad Alfonso Signorini | Ora il reality è nell’occhio del ciclone

Il racconto dell’ormai ex concorrente del Grande Fratello fa scalpore. Adesso Alfonso Signorini è seriamente nei guai.

Il Grande Fratello è sicuramente uno dei reality televisivi più seguiti e amati dal pubblico italiano. Condotto dal mitico Alfonso Signorini, in queste ore è divenuto virale un retroscena raccontato da un ex partecipante del programma. Inutile dire che adesso la trasmissione è nell’occhio del ciclone e non si sta parlando d’altro.

La donna ha raccontato di essere stata malamente cacciata via e, ancora oggi, non si spiega come sia stato possibile.

Il GF è sempre una certezza, e anche questa edizione sta già dando i suoi frutti. Nonostante sia da sempre un reality discusso e criticato da molte persone, rimane comunque uno dei più seguiti e condivisi sui social. Una delle edizioni che più fece impazzire gli italiani è sicuramente quella che ha visto come vincitore del reality Tommaso Zorzi.

E proprio in quell’anno accadde un’espulsione brutale e improvvisa, la quale sconvolse il pubblico da casa. Ecco quale.

L’espulsione di Alda D’Eusanio al Grande Fratello

I fan della trasmissione si ricorderanno sicuramente dell’espulsione di Alda D’Eusanio, nota giornalista italiana. La donna, dal giorno alla notte, scomparve da dentro la casa, e lo stesso Alfonso Signorini non dette alcuna spiegazione. Soltanto in seguito si scoprì che il motivo dietro a questa brutale espulsione fu una frase di Alda, la quale sosteneva che il marito della Pausini alzasse spesso e volentieri le mani alla cantante.

Invitata come ospite della Balivo a La Volta Buona, la settantatreenne è tornata a parlare di quel momento e ha raccontato di come si è sentita.

“Espulsa dalla casa del GF in pigiama e pantofole” Alda D’Eusanio a #LVB pic.twitter.com/uwuuktG7wq — La Volta Buona (@voltabuonarai) October 8, 2024

Le parole durante la puntata di La Volta Buona

La donna ha raccontato di aver accettato la sua partecipazione al GF dopo numerose insistenze da parte degli autori del format. Dopo aver messo piede dentro la casa era come se si fosse dimenticata delle decine di telecamere puntate, e avrebbe riportato una preoccupante voce di corridoio. Da quel momento, la donna ha spiegato di essere stata bruscamente prelevata dalla casa, senza alcun diritto di replica: “Mi hanno presa.. mi hanno cacciata dalla casa ancora in pigiama e pantofole. Mi hanno messo in una macchina e mi hanno rimandato a casa, senza neanche darmi la possibilità di scusarmi..” Alda ha poi aggiunto che, da quel momento in poi, nessuno ha più potuto nominarla dentro la casa e che anche Mediaset non ha più avuto niente a che fare con lei.

Una dura testimonianza che ha sicuramente lasciato a bocca aperta i fan del GF. Chissà se Alfonso Signorini replicherà!