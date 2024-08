‘Bye bye Mediaset, ora vado in Rai’: l’attore turco abbandona Pier Silvio | Da settembre ogni sabato in Prime Time

Da Mediaset a Rai il passo è breve, il noto attore turco ha deciso di salutare Pier Silvio in favore del Prime Time del sabato sera da settembre. Proseguite nella lettura e capirete di cosa stiamo parlando.

I palinsesti della prossima stagione televisiva sia di Rai che di Mediaset sono stati presentati ufficialmente già qualche settimane fa e i telespettatori hanno appurato che sarà una stagione emozionante.

Avranno solamente l’imbarazzo della scelta, in quanto potranno passare da un canale all’altro e soprattutto da un’emittente televisiva all’altra, trovando sempre qualcosa di bello e interessante da vedere. Che sia una fiction, una soap, un quiz show e così via, ognuno verrà accontentato in base ai propri gusti.

Inoltre grazie ai loro canali in streaming, i fan che si sono persi qualche programma, potranno andare a rivederlo, restando sempre aggiornati. Soprattutto se si tratta di una fiction, poterla rivedere è una grande possibilità per gli spettatori.

Eppure non tutti lo sanno, ma da settembre un noto attore turco dirà addio a Mediaset a favore della Rai. I fan lo vedranno ogni sabato sera e sono talmente tanto entusiasti che sono andati a cercare notizie in merito.

L’attore turco a Mediaset

Da diversi anni a questa parte abbiamo subito molto il fascino delle fiction estere, a parte le nostre e le canoniche americane e inglesi che tanto amiamo stiamo venendo a contatto anche di quelle degli altri Paesi. Questo è un grande momento per la televisione italiana in quanto il pubblico ha sempre una vasta scelta, scoprendo anche storie che ignoravano totalmente. Attualmente sono molto gettonate le fiction e le soap opere turche, così come qualche anno fa lo erano molto quelle spagnole.

Diciamo che il grande pubblico dopo aver conosciuto Can Yaman con DayDreamer, non può più fare a meno di quelle storie, quei volti e quel timbro tipico del loro Paese. Se vi recate su Mediaset Infinity potrete inoltre rivedere per esempio Terra Amara, Endless Love, Brave and Beautiful fino ad arrivare alle grandi novità del momento come per esempio The Family, La ragazza e l’ufficiale e altre ancora.

Entra a far parte del cast della nuova edizione di #BallandoConLeStelle, @fpalali 🎉 pic.twitter.com/LzhpUk9UjE — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) August 3, 2024

Colpo grosso per Milly Carlucci

Tornando a noi, è ufficiale l’attore turco, come riportano da Il Messaggero, Furkan Palali, che interpreta Fikret Fekeli Yaman nella nota serie turca Terra Amara è entrato nel cast di Ballando con le stelle. A settembre, tutti i sabati sera nel Prime Time, dovremmo vederlo quindi all’opera e i fan non stanno più nella pelle.

Anche perché sarà interessante vedere la differenza del suo personaggio visto in Mediaset nella soap e di quella di lui ballerino in Rai. Sicuramente se anche Furkan avrà lo stesso atteggiamento gentile di Aras Senol, vincitore dell’Isola dei famosi, sarà ancora di più una boccata d’aria fresca per tutti quanti.