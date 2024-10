Bufera su Luca Barbareschi: a pochi giorni dall’inizio del reality, le dichiarazioni sulle coppie gay scatenano il caos | Scende il gelo in conferenza stampa

È caos su Luca Barbareschi: le frasi sulle coppie gay in conferenza stampa hanno scatenato la bufera sui social, l’opinione pubblica si è divisa.

Luca Barbareschi è il noto conduttore, attore e regista che prende parte a svariati ruoli in televisione da diversi decenni, accumulando nel corso degli anni numerosi fa pronti a seguirlo in ogni suo lavoro.

Attualmente lo stiamo vedendo in veste di concorrente a Ballando con le stelle, dove sta dando il massimo insieme ad Alessandra Tripoli, la sua partner di ballo. Nonostante tutto, però, le polemiche non mancano mai.

Di recente Luca è stato infatti ospite a Domenica In e il botta e risposta sulle fiction italiane ha movimentato non solo gli animi dei presenti del programma, ma anche i telespettatori da casa che, come sempre, hanno espresso il loro giudizio in merito.

Oltre a tutto questo, attualmente si sta parlando molto anche della conferenza stampa tenuta dal noto conduttore per la presentazione del suo nuovo programma. Ed è qui che la sua dichiarazione sulle coppie gay ha scoperchiato il Vaso di Pandora.

Cosa sappiamo del nuovo reality

Prima di proseguire, volevamo riportarvi le ultime notizie, come possiamo leggere su Leggo, in merito a questo nuovo reality della Rai che sta attirando molta curiosità. Sappiamo che si chiamerà Se mi lasci non vale e che debutterà su Rai 2 dal 21 ottobre, concentrandosi sulla vita di 7 coppie in crisi, le quali vivranno per la durata del programma in una villa a Roma.

Qui si affronteranno diverse tematiche, e le coppie seguiranno dei percorsi con gli esperti del settore per cercare di risolvere i loro problemi. Tra loro ci sarà anche una coppia di infiltrati che avrà il compito di portare un esempio positivo all’interno del programma. In merito al dibattito sulla somiglianza o meno con Temptation Island, Marcello Ciannamea ha ribadito: “Non c’entra assolutamente nulla con Temptation Island. L’obiettivo è quello di fare un docu-reality, un esperimento sociale, un luogo dove raccontiamo un percorso di sei coppie in cui tutti devono rispecchiarsi…”.

🎦 Dichiarazioni parecchio problematiche quelle rilasciate da Luca Barbareschi durante la conferenza stampa di #SeMiLasciNonVale. “Coppie #gay? No, scelte coppie tradizionali, coppi normali. Preferisco restare nel mondo razionale”. #BallandoConLeStelle #Omofobia pic.twitter.com/T0MqGeoEfP — TV Italiana (@TV_Italiana) October 15, 2024

Le parole di Luca Barbareschi

Se mi lasci non vale, il nuovo programma che condurrà Luca Barbareschi, non è ancora iniziato e già ha innescato una prima polemica sui social che ha diviso l’opinione pubblica. Il tutto è nato dopo le parole rilasciate dal conduttore in conferenza stampa, dove si è espresso in merito alla scelta delle coppie: “Coppie gay? No, scelte coppie tradizionali, coppi normali. Preferisco restare nel mondo razionale“, come riportano da Tv Italiana su X.

La rete non ha gradito queste frasi in merito alle coppie gay, di cui vi riportiamo il video, motivo per cui hanno espresso il proprio giudizio. Vi riportiamo qualche commento: “Speriamo faccia il 2%”, “Purtroppo per Barbareschi, nessuno di minimamente “razionale” (cit) guarderebbe un suo programma. Che sarà un disastro di ascolti come tutti i suoi precedenti” e così via. Voi cosa ne pensate di tutta questa storia?