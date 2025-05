Bufera in RAI, la battutaccia sulle donne maltrattate fa tremare i piani alti: “Grave violazione, chiediamo provvedimenti”

Scandalo RAI. La battutaccia in diretta televisiva non è passata inosservata agli italiani e qualcuno chiede l’intervento dei piani alti.

In queste ore, l’azienda RAI è finita al centro di una polemica senza precedenti, e le parole del noto volto dello spettacolo hanno fatto rabbrividire i telespettatori. A detta di molti italiani, si rende persino necessario l’intervento dei piani alti, e un provvedimento più che adeguato.

Ma cosa è accaduto in queste ore? E perché la diretta televisiva è finita nello scandalo più totale? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Sui social tutti stanno parlando di una nota trasmissione RAI, finita al centro della bufera a seguito delle controverse affermazioni di un noto giornalista. La delicatissima tematica trattata e la battutaccia pronunciata dall’ospite hanno alzato un polverone senza precedenti e, inutile dirlo, le immagini del siparietto sono immediatamente divenute virali sui social.

A seguito di quanto accaduto, è stato addirittura richiesto l’intervento del sindacato UsigRai e dell’associazione GiULiA (acronimo di Giornaliste Unite Libere Autonome). Ecco dunque cosa è successo.

La diretta di Chiambretti finita nel peggiore dei modi

Durante l’ultima puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Piero Chiambretti, è stato invitato come ospite il famoso giornalista Vittorio Feltri (conosciuto dal grande pubblico per i suoi modi burberi e per l’eloquio, efficace e talvolta rude). Quando durante la diretta è stata trattata la tematica sulla violenza sulle donne, l’uomo ha sganciato una battuta alquanto discutibile: “Le donne vittime di violenza possono venire a casa mia, se sono bone”. Inutile dire che le parole dell’uomo hanno fatto rabbrividire gli italiani ed hanno immediatamente fatto scattare un provvedimento.

Il comunicato dell’associazione GiUliA ha visto il pieno consenso da parte delle donne e degli italiani che, a seguito delle parole di Feltri, si sono sentiti profondamente feriti.

Il provvedimento contro Vittorio Feltri

Come riportato da Fanpage.it, l’associazione GiULiA ha dichiarato: “Grave violazione del codice etico, delle policy di genere RAI, del Contratto di Servizio”. Dopodiché, nel comunicato viene sottolineato: “Lo scambio avvenuto tra il conduttore e il giornalista è inaccettabile”. A detta dell’associazione, non è possibile trattare una tematica così importante in soli due minuti e soprattutto non è accettabile una battuta del genere.

Gli applausi del pubblico e la risata del conduttore (che soltanto in seguito ha preso le distanze) sono stati poi la ciliegina sulla torta di una pagina televisiva da dimenticare.