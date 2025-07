Brutto tonfo per Laura Pausini, lo sgarbo a Gianluca Grignani scade negli insulti: “Sei una parac*la!” | Non le ha mandate a dire

Un terribile misunderstanding tra Laura Pausini e Gianluca Grignani ha acceso il mondo del web in queste ultime ore.

In queste ore, il nome di Laura Pausini e quello di Gianluca Grignani sono finiti su tutte le prime pagine. La motivazione? La gaffe inaspettata della cantante di Solarolo, che avrebbe lasciato incredulo il suo collega e anche tutti i suoi fan.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto e perché, sui social, non si sta parlando praticamente d’altro..

Pochi giorni fa, Laura Pausini ha annunciato sul proprio profilo Instagram una sorpresa per tutti i suoi fan italiani, e non solo: una cover del pezzo La mia storia tra le dita in lingua spagnola, che tradotta sarà Mi Historia Entre tus Dedos. Inutile dire che i followers sono impazziti di gioia e non vedono l’ora di ascoltare il pezzo, in uscita il prossimo 19 settembre. Tuttavia, nell’annunciare la cover Laura si è dimenticata di un piccolo dettaglio: menzionare il cantautore originario di questo bellissimo brano, Gianluca Grignani.

L’uomo ha dunque deciso di intervenire, palesando pubblicamente il proprio dispiacere per non essere stato considerato.

Le scuse non convincenti di Laura Pausini

Grignani, attraverso una storia Instagram, ha spiegato di aver provato a commentare ripetutamente il post della Pausini, ma che ogni volta, puntualmente, le sue parole sarebbero state cancellate: “Con tutto il rispetto, è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita è una cover, di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io“. Non è poi tardata ad arrivare la replica della cantante, la quale ha spiegato di non aver omesso questo dettaglio con cattiveria: “Questa canzone, non solo è l’unica al mondo che esiste in tre lingue con quei titoli, ma… non credo che nessun altro si permetterebbe mai di scrivere un titolo così unico, come il tuo“.

Purtroppo però, le “non-scuse” di Laura non hanno convinto appieno gli utenti, e anche Gabriele Parpiglia ha commentato l’incidente diplomatico tra i due.

Il commento del giornalista Gabriele Parpiglia

Nonostante le maniere garbate con cui i due si sono confrontati sui social, Gabriele Parpiglia ha ritenuto comunque che la Pausini abbia commesso una gaffe senza precedenti: “La toppa peggio del buco o del cancellare il commento. Ma perché tutti hanno perso quella parola: ‘scusa Gianluca’?…“. Dopodiché, il giornalista ha aggiunto innervosito: “E mi chiedo davvero che fine ha fatto chi segue la comunicazione, perché queste c*zzate non possono reggere più. Buon non lettura parac*la“.

Non c’è che dire: l’annuncio della sua cover è finito proprio nel peggiore dei modi..