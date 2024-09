Brutto pasticcio per Myrta Merlino: “Si deve dimettere” | Dopo lo scoop controverso arriva la bocciatura severissima: è caos in Mediaset

Dopo il caos trapelato in casa Mediaset, Myrta Merlino si è trovata alla mercé del pubblico. Molti spettatori pretendono ora le sue dimissioni.

Myrta Merlino è la nota conduttrice e giornalista televisiva che da anni pratica la sua professione sia in diverse testate giornalistiche italiane e internazionali che di programmi televisivi di vario genere.

Ha fatto la spola dalla Rai a La 7, per poi approdare di recente a Mediaset, conducendo Pomeriggio 5 al posto di Barbara D’Urso. Il suo è stato un approccio graduale, in quanto i fan non potevano sicuramente dimenticare Barbarella nazionale dall’oggi al domani, ma comunque giorno dopo giorno è riuscita a convincere molti fan che adesso la seguono senza remore.

Oltre alla sua vita lavorativa, i followers seguono anche la vita sentimentale di Myrta, la cui relazione con Marco Tardelli scalda i loro cuori. Tra l’altro qualche giorno fa, in occasione dei 70 anni dell’ex allenatore, la giornalista ha speso parole molto tenere verso di lui, che hanno fatto intuire quanto i due si completino a vicenda.

A mettere in subbuglio l’umore della conduttrice e dei fan in questi giorni, però, ci ha pensato un fatto di cronaca nera – e la sua gestione – che ha messo la Merlino al centro dell’attenzione. Non tutti hanno gradito la decisione che ha preso.

Myrta Merlino e il caso a Pomeriggio 5

Tutto è iniziato dopo il terribile fatto di cronaca inerente l’omicidio di Loretta Levrini, trovata dalla figlia riversa sul letto. I sospetti si sono immediatamente rivolti verso il figlio, Lorenzo Carbone, il quale è apparso fin da subito irreperibile. Le forze dell’ordine hanno quindi iniziato a cercare l’uomo per interrogarlo sull’accaduto, per poter così ricostruire la dinamica dei fatti.

Durante un appostamento di un inviato di Pomeriggio 5, Carbone si presenta sotto casa sua ed è in quel momento che l’uomo confessa in diretta l’omicidio della mamma, per poi essere portato via dai Carabinieri, in precedenza allertati dalla stessa Merlino. L’opinione pubblica si è divisa in merito alla gestione del servizio stesso, che peraltro è andato in onda in diretta.

La merlino si deve dismettere dal suo incarico perché ha sbagliato purtroppo e Piersilvio si deve scusare — Gio Ciccone (@CicconeGio20037) September 24, 2024

Le parole della conduttrice

In merito a quanto accaduto, Myrta Merlino, ha così rivelato al Corriere della Sera: “Ho seguito due principi: la mia coscienza e la mia professionalità. Rifarei tutto quello che ho autorizzato, le notizie si danno…“. C’è chi ha appoggiato la decisione della Merlino, e chi invece l’ha criticata aspramente.

Come per esempio questo utente, che ha postato: “La Merlino si deve dimettere dal suo incarico perché ha sbagliato, purtroppo, e Piersilvio si deve scusare“. Anche diversi personaggi del mondo del giornalismo si sono detti contrariati, come per esempio Gaia Tortora. Come finirà questa storia?