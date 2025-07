Brividi per Alessandra Amoroso, l’incidente durante il concerto semina il caos tra il pubblico: “È stata una bella botta”

Che cos’è successo al concerto di Alessandra Amoroso? Quel piccolo “incidente” l’ha costretta a fermarsi.

Alessandra Amoroso ha iniziato a far cantare il grande pubblico dai tempi di Amici e da quel momento non ha più smesso di farlo, scalando spesso le vette delle classifiche, con quei brani epici che resteranno per sempre negli annali della musica italiana.

L’elenco sarebbe lunghissimo, passiamo da Stupendo fino a qui, Vivere a colori, Comunque andare, Estranei a partire da ieri e molto altro ancora. Canzone dopo canzone, Ale ha conquistato tutta la sua “Big Family”, che la segue in tutto e per tutto.

La Amoroso viene acclamata sia sul palco quando canta, che quando raggiunge Maria De Filippi ad Amici o quando si espone sui social, in quanto i followers adorano vederla felice anche nel privato, e finalmente adesso ha raggiunto quello stato di estasi che si percepisce sempre nelle sue canzoni.

In questi giorni si sta parlando molto di Ale, non soltanto per il suo tour, ma anche per “quell’incidentino” che l’ha coinvolta durante il concerto e che ha lasciato il pubblico senza parole. Ecco che cos’è successo.

La grinta di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso ha sempre avuto una “joie de vivre” contagiosa, che trasmette nelle sue canzoni e durante i suoi vari tour. È impossibile restare fermi ai suoi concerti, in quanto l’ex cantante di Amici salta e balla a ogni esibizione, perfino adesso che è in dolce attesa, come ha dichiarato lei stessa: “Sgambetto ancora come una matta”, come possiamo leggere su FanPage.

Alessandra infatti è all’ottavo mese di gravidanza ed emana una luce che la irradia dalla testa ai piedi. I fan l’hanno vista durante il concerto a Taormina cantare come solo lei sa fare, ed emozionare il pubblico durante la dedica al compagno Valerio Pastore, il quale commosso osservava la madre della sua futura figlia, mentre guardandolo cantava “Resto qui con te a scrivere un nuovo finale”. In tutto questo, però, “quell’incidentino” sul palco resterà per sempre nei ricordi della sua “Big Family”.

Alessandra durante il suo concerto

Come leggiamo su Fanpage, Alessandra Amoroso sta facendo cantare l’Italia con il suo Fino A Qui – Summer Tour 2025, dove con il suo bel pancino sta facendo emozionare i fan. Ed è successo anche qualche giorno fa durante la tappa ad Asti, dove la Amoroso, a un certo punto, mentre cantava Stupendo fino a qui si è fermata, come se avesse perso il filo, riprendendo poi a cantare.

Come ha rivelato lei stessa, la piccola Penelope Maria ha fatto sentire la sua presenza proprio durante l’esibizione: “Mia figlia mi ha dato una bella botta che mi ha…(stravolto, n.d.r.). Speriamo che stia calma lì dentro. È tutto molto meraviglioso”, riferendosi al fatto che la bimba avrebbe assegnato un calcetto alla mamma, forse per farle capire che adora sentirla cantare, come succede a tutti i suoi fan.