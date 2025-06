BOOM: Anna Tatangelo, scoperto in anteprima il sesso del bebè: “La sorella conferma” | La fuga di notizie dopo il baby shower

Veramente il sesso del futuro bebè di Anna Tatangelo è stato rivelato dalla sorella della cantante? Facciamo chiarezza.

Anna Tatangelo l’abbiamo sempre vista un po’ tutti come quella “Ragazza di periferia” che con la sua bravura e il suo talento per la musica è cresciuta brano dopo brano, fino a diventare la colonna sonora della vita dei suoi fan. Se ci pensate, infatti, la bella cantante ha iniziato a esibirsi da giovanissima.

Oggi Anna è grande, è mamma di Andrea, il suo primogenito, figlio del suo ex compagno Gigi D’Alessio, nonché del futuro secondogenito. È stata lei stessa a confermare la gravidanza, con quello scatto in bianco e nero semplice e commovente sui social.

Nonostante gli anni siano passati dai primi brani storici, i suoi fan continuano a seguirla sempre con il medesimo affetto, e l’abbiamo visto anche al recente concerto dove la cantante si è mostrata per la prima volta sul palco con quel dolce pancino, con due outfit come sempre eleganti e azzeccati, come solo lei sa fare.

Ovviamente, da quando Anna ha rivelato il suo segreto, i fan non vedono l’ora di saperne di più, per questo hanno accolto tutti con curiosità le rivelazioni inerenti il sesso del bebè. Ecco che cos’è trapelato.

Le parole del fratello di Anna Tatangelo

Da quando Anna Tatangelo ha rivelato all’Italia che presto sarà nuovamente mamma, con quel post su Instagram: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono…”, molti fan hanno sperato di poterne sapere di più. Ovviamente sarà la futura mamma a rivelare eventuali notizie, semmai vorrà, naturalmente.

Ad oggi sappiamo che il papà del bebè è Giacomo Buttaroni, ex calciatore il quale, dopo l’infortunio, ora è un allenatore di calcio, come rivelano su Il Mattino. Il fratello di Anna, Maurizio Tatangelo, ha riferito a DiPiùTv: “Lui e Anna stanno insieme da alcuni mesi. Lei lo ha già portato in famiglia, ce lo ha presentato e siamo tutti molto felici… È un ragazzo bravissimo, solare, spontaneo, educato. E per fortuna non fa parte del mondo dello spettacolo, così non si confondono le cose”.

Il sesso del bebè di Anna

Dopo la rivelazione di Anna Tatangelo in merito alla gravidanza e alla sua storia d’amore con Giacomo Buttaroni, una nuova indiscrezione sta circolando in rete, alimentando così non solo il gossip ma anche la curiosità dei follower della cantante. Come riportato in una storia social di Deianira Marzano, una fonte segreta ha rivelato: “Ciao Deia, ad Anna Tatangelo è femmina, fonte certissima, Silvia la sorella conferma. Hanno fatto una festa a casa del fratello domenica sera per scoprire il sesso con fuochi rosa…”.

Ovviamente, ci teniamo a precisare che questi sono solo “spetteguless” per il momento, e che nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito questa informazione. Attendiamo quindi che sia Anna a rivelarlo, anche se nel 2025 l’unica notizia che si spera di sentire, a prescindere se sarà un bimbo o una bimba, è che stiano bene entrambi, non credete?