Bonolis, chi va all’osto perde il posto: la sostituzione dell’ultim’ora infiamma l’Italia | Lo show più amato adesso passa a LUI

Uno degli show più amati, condotto da Paolo Bonolis, passerà a lui. Ecco di cosa parliamo.

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più brillanti e simpatici di casa Mediaset, tant’è che lui, insieme a Gerry Scotti e Maria De Filippi, sono considerati i “Tre Moschettieri” dell’emittente privata.

Sono decenni che intrattengono il loro pubblico, con stili e show diversi, certo, ma sempre con quello stile e quella classe che li contraddistingue, tant’è che i loro fan attendono ogni anno il loro ritorno, proprio per poter passare quei momenti di spensieratezza insieme a loro.

Paolo, in questi anni, sta vivendo molteplici periodi di cambiamento, non solo a livello familiare ma anche lavorativo. Ma d’altronde, come disse Tommaso Moro: “Che io possa avere la forza di cambiare le cose che posso cambiare, che io possa avere la pazienza di accettare le cose che non posso cambiare, che io possa avere soprattutto l’intelligenza di saperle distinguere”.

Bonolis sicuramente di intelligenza ne ha tanta, e lo possiamo sia nella sua vita personale che in quella lavorativa. Eppure, sono molti coloro che hanno accolto con sconcerto questa sostituzione: uno dei suoi storici programmi passerà infatti a un suo noto collega.

L’addio del volto storico al noto programma

La vita è fatta di sfide, e per portarle tutte a termine ci vuole molto coraggio, e soprattutto la voglia di non adagiarsi mai, ma di sentirsi sempre vivi, provando cose nuove. Paolo Bonolis aveva già comunicato di cercare una sorta di cambiamento nel suo contesto lavorativo, tant’è che in molti non sapevano cosa aspettarsi, dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi: “Non ho nessun segnale di cambiamento, poi cosa succederà non dipende solo da noi: Paolo è qui e noi siamo pronti a seguire il suo spirito innovativo…”.

Ed è per questo che, da quanto leggiamo su libero.it, Paolo sarebbe pronto a intraprendere una nuova sfida, prendendo parte ad uno show piuttosto rodato, ovvero Tu si que vales, nel quale dovrebbe iniziare a lavorare in veste di giurato al fianco di Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, prendendo di fatto il posto di Gerry Scotti, che a sua volta sembra pronto a vivere nuove avventure. Ma, come dicevamo, il mutamento è nell’aria; non soltanto per Paolo e Zio Gerry, ma anche per uno storico programma che coinvolgeva il dinamico e intramontabile duo formato dall’ex marito di Sonia Bruganelli e Luca Laurenti.

Lo storico programma dice addio a Paolo Bonolis

Uno scoop dell’ultimo momento sta facendo chiacchierare la rete, visto che uno degli storici programmi Mediaset condotti da Paolo Bonolis, potrebbe passare in Rai, e con una conduzione nuova di zecca. Ma cerchiamo di fare chiarezza.

Come letto su novella2000.it, il divertentissimo show Chi ha incastrato Peter Pan?, potrebbe debuttare sull’emittente pubblica, come riferito da Hit, con i The Jackal e Frank Matano come conduttori, al posto di Bonolis e Luca Laurenti. Nessuno dei diretti interessati, inclusa mamma Rai, ha ancora confermato o smentito nulla ma, se la notizia fosse confermata, sarebbero in molti ad accogliere positivamente il gran ritorno del format… anche se sarà strano non vedere più il dirompente duo intervistare i bambini dai 4 ai 9 anni che, con le loro risposte spassose, sono ancora ricordati tutt’ora. Chi non ricorda Valeria Scarpa? Ad ogni modo, attendiamo ulteriori news in merito!