Bomba sulla protagonista di Amici: “… mi sono fatta il botox” | Il suo nuovo aspetto ha scatenato il finimondo, ora parla lei

Pesanti accuse alla ex protagonista di Amici. I commenti sui social hanno superato il limite e lei ha dovuto replicare.

In queste ore, ad aver attirato l’attenzione di tutti è stato il nome di una ex protagonista di Amici di Maria De Filippi. La ragazza è stata presa di mira sui social a causa del suo nuovo aspetto.

Dopo giorni di silenzio, però, ha finalmente deciso di replicare e di mettere a tacere tutte le malelingue.

Come capita spesso, i talenti che escono dalla scuola di Amici finiscono poi per apparire spesso e volentieri in televisione. Molti di essi raggiungono subito il successo, mentre altri ancora devono partecipare a qualche altra competizione televisiva per pubblicizzarsi un po’. In queste ore, durante la prima puntata di Sanremo Giovani 2024, la cantante Mew ha fatto il suo ritorno nel piccolo schermo.

La ragazza partecipò in passato ad Amici, ma purtroppo abbandonò prima del tempo il suo percorso. In queste ore il suo nome è apparso spesso sui social. Ma come mai?

Il nuovo look di Mew che non ha convinto

Valentina Turchetto, in arte Mew, ha partecipato alla prima puntata di Sanremo Giovani con la canzone Oh My God. La cantante ha battuto il rivale Sidy ed è riuscita ad andare avanti nelle selezioni. Nonostante la sua canzone orecchiabile e la sua bellissima voce, però, il pubblico si è soffermato su un altro dettaglio: il suo aspetto fisico. Tutti quanti ce la ricordiamo bellissima tra i banchi della scuola di Amici, con il suo aspetto un po’ dark e i suoi occhioni azzurri. Eppure, sotto ai riflettori di Rai 2, la ragazza sembrava cresciuta e un po’ differente da come ce la ricordavamo.

Sui social qualcuno ha poi suggerito che Mew si sia sottoposta a qualche punturina di botox e la ragazza ha deciso di rispondere alle accuse.

La risposta di Mew alle male voci

Dopo centinaia di commenti sulla questione, Mew ha deciso di rompere il silenzio su X: “La gente che sotto il post di Sanremo scrive che mi sono fatta il botox, io pazza morta, ma tutto ok?” La cantante avrebbe dunque smentito ogni presunto ritocchino estetico e avrebbe confermato che la sua bellezza sia tutta al naturale. L’unico cambiamento che la ragazza ha condiviso sui social è quello dei denti. Valentina ha infatti pubblicato tutto il processo in una clinica dentistica per mettere le faccette ai denti.

Probabilmente deve essere stato questo il cambiamento di Mew che ha confuso i telespettatori italiani.