Bomba su Temptation Island, il lavaggio del cervello dietro le quinte: “Nella vita normale non lo faresti mai” | Autori sotto accusa

Caos a Temptation Island dopo le rivelazioni emerse, ecco che cosa farebbero gli autori. Facciamo chiarezza.

Temptation Island come sempre è una certezza per Mediaset, in quanto lo show marchiato Fascino PGT di Maria De Filippi ha raggiunto il boom di ascolti anche in questa edizione. E anche il cambio di location ha portato bene a Filippi Bisciglia and company.

Anzi ,di più: per la prima volta da quando è approdato sul piccolo schermo, il programma quest’anno farà un tris d’assi, visto che le ultime tre puntate saranno trasmesse nella medesima settimana, per un finale veramente con il botto.

I fan non vedono l’ora di scoprire cosa succederà alle coppie di fidanzati, specialmente se dal falò del confronto ci usciranno insieme o separati. Nell’attesa del grande finale, ci pensa Filippo a tenere compagnia ai suoi amati followers, ringraziandoli non soltanto per l’affetto dimostrato durante questa edizione, dati i numeri altissimi di share, ma anche parodiando Alessio in maniera impeccabile con la frase simbolo di quest’anno: “Che si fa? Che dobbiamo fare?”. E i meme possono solo accompagnare.

In queste ore, però, si parla del reality dei sentimenti non soltanto per la tripletta di quest’anno, ma anche per cosa succede dietro le quinte. Ecco che cos’è successo.

Le rivelazioni che hanno diviso l’opinione pubblica

Temptation Island è sotto i riflettori in questo momento, non soltanto per i risultati raggiunti dal genio di Queen Mary, ma anche per alcune rivelazioni che un’ex volto noto del reality ha riferito a Fabrizio Corona, poi riportate nel suo podcast Falsissimo.

A rispondere alle domande è stata Perla Vatiero, come possiamo leggere su Novella 2000, la quale avrebbe rivelato questo sugli autori del programma: “Una cosa scontata è che gli autori non ti vengono certo a dire il tuo fidanzato piange per te. Loro ti vengono a dire: al tuo fidanzato non frega niente. Quindi, in un momento di debolezza a livello psicologico ti dà forza per spingere ancora di più su quello che stai facendo”.

La precisazione dell’ex volto noto di Temptation Island

Temptation Island è al centro dell’attenzione dopo le parole rilasciate da Perla Vatiero in merito alla sua esperienza al reality dei sentimenti. Dopo quanto trapelato nel podcast di Fabrizio Corona, Falsissimo, la Vatiero ha successivamente replicato alle polemiche che sono scoppiate, come possiamo leggere su Novella 2000.

La precisazione dell’ex di Mirko è stata: “Ci tengo a dire che il mio percorso è stato vero, reale. L’ho vissuto in piena sincerità, anche il mio ex partner. A me non è mai stato detto quello che dovevo o non dovevo fare anche perché, mi conoscete. Farmi dire quello che devo fare è una cosa quasi impossibile…”. Per poi proseguire: “Perché in quel caso io mi potrei un po’ ammorbidire e fare 10 passi indietro. Quello che magari si fa nella vita reale. Quindi se si va lì, si sa che si deve affrontare il percorso in modo più strong. Proprio per portarti ad avere il coraggio di prendere delle decisioni che magari nella tua vita normale non prenderesti mai…”. Come finirà questa storia?