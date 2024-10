Bomba su Shaila Gatta, l’ex fidanzato ormai va a ruota libera: “Sono cambiato, adesso sono gay” | I retroscena assurdi della relazione

L’ex fidanzato di Shaila Gatta ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa con un retroscena finora inedito in merito alla loro relazione. Ecco che cosa ha rivelato.

Shaila Gatta è una ballerina e una showgirl italiana di 28 anni, conosciuta principalmente per essere stata la velina a Striscia la notizia dal 2017 al 2022. Ha partecipato a diversi show sul piccolo schermo, diventando anche coreografa del programma Zelig.

Oltre al suo ruolo lavorativo, della Gatta i fan hanno seguito anche la sua vita amorosa, costellata sempre da nomi di un certo prestigio, anche se purtroppo nessuna ha avuto un lieto fine. Per questo, è entrata nella Casa del Grande Fratello da single.

Per chi non lo sapesse infatti, la ballerina è l’attuale concorrente di questa edizione del reality più seguito e spiato di sempre, e la sua presenza sta tenendo alto l’interesse del pubblico. Sono in molti che fanno il tifo per lei, ipotizzando anche con chi potrebbe scattare il colpo di fulmine.

Anche se la vita reale di Shaila per il momento è sospesa, in quanto si sa, quando si entra al GF sembra di essere in una realtà parallela, il mondo va avanti, come dimostrato dalle rivelazioni rilasciate dal suo ex fidanzato.

Shaila Gatta e il retroscena del suo flirt

Shaila Gatta, come dicevamo, attualmente ha spostato temporaneamente la residenza nella Casa del Grande Fratello, dove fin da subito si è fatta notare per via della sua bellezza e della sua vitalità. A tenere alto l’interesse del pubblico è stata soprattutto il suo avvicinamento con il collega di reality, Javier Martinez. I fan pensavano che presto tra i due sarebbe scoppiata la passione ma, come ha rivelato la stessa Gatta: “Voglio essere tranquilla e serena. Rispetterò se tu ti allontani per qualche motivo, ma mi piacerebbe viverti come vivo gli altri ragazzi della casa. Oggi non sono la persona giusta per accoglierti, forse neanche tu la mia…“.

La gieffina ha così ribadito che tra loro due non c’è nulla oltre all’amicizia, ottenendo una risposta molto ferma dall’argentino: “Ti invito a pensarci bene, perché il pensiero deve essere quello. Non si gioca con il fatto che un giorno ti svegli così e un giorno in un altro modo…“. E, nel frattempo, resta anche l’incognita costituita dal rapporto in parallelo con Lorenzo Spolverato…

Le parole dell’ex fidanzato della gieffina

Il focus dei giornali rosa si sono ovviamente focalizzati sul botta e risposta tra Shaila Gatta e Javier Martinez, ma anche sulle parole rilasciate dall’ex della gieffina, che hanno lasciato tutti quanti senza parole. Stiamo parlando di Alessandro Rizzo, il quale ha rivelato a Radio Radio: “Sì, mi ha tradito. Contatti con altri uomini mentre stava con me, e io l’ho scoperto. Litigavamo soprattutto perché io scoprivo delle cose che mi davano fastidio, cose non rispettose nei miei confronti…“.

Come riportano anche da Novella 2000, il giovane ha poi confermato il suo cambio di vita: “Attualmente ho un compagno. Sì adesso sono gay. No, non ero bisessuale mentre stavo con lei. Ho fatto un cambiamento…“. Chissà se Alfonso Signorini durante la prossima puntata del Grande Fratello porterà all’attenzione della Gatta questa intervista, contestata peraltro dalla mamma di lei…