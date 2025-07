Bomba a Canale 5, la storica coppia scoppia | Dopo decenni al suo fianco conferma il tradimento con Carlo Conti

Addio alla storica coppia di Mediaset. Dopo decenni al fianco della sua dolce metà, l’uomo ha deciso di tradirlo con Carlo Conti!

In queste ore, una dichiarazione ha fatto tremare tutti i telespettatori della nostra Nazione. Uno dei membri storici del duo più amato di Mediaset avrebbe deciso di abbandonare il compagno per provare nuove esperienze. Sembrerebbe infatti che tra non molto lo vedremo al fianco di Carlo Conti.

Ma cosa sta accadendo? Come ben sappiamo, Carlo Conti è un professionista a 360° e una delle colonne portanti del palinsesto televisivo italiano.

Dopo il successo ottenuto con il Festival di Sanremo, il 26 settembre lo vedremo nuovamente alla conduzione di una delle trasmissioni più amate dagli italiani: Tale e Quale Show. Tra non molto, l’uomo annuncerà dunque il cast completo di questa edizione e, inutile dirlo, la curiosità degli spettatori è alle stelle.

Tra i papabili nomi che potremmo vedere in prima serata, uno in particolar modo ha fatto drizzate le orecchie di tutti (soprattutto quelle dei vertici di Mediaset).

Luca Laurenti e il possibile inizio in Rai

Ebbene sì, ospite del Festival di Giffoni, Luca Laurenti ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato di sasso gli italiani. Come ben sappiamo, l’uomo è da sempre il braccio destro di Paolo Bonolis, e i due ci hanno regalato per anni delle grandissime risate. Tuttavia, Laurenti adesso sembrerebbe intenzionato a sbarcare in Rai come concorrente di Tale e Quale Show: “Quando si tratta di cantare, Tale e Quale o Tale o un altro… quando si canta si canta… Se mi chiamano ci vado“.

Dopodiché, il comico ha inoltre spiegato il motivo per cui si è deciso di interrompere la storica trasmissione Ciao Darwin.

Il motivo per cui Ciao Darwin non va più in onda

Laurenti ha inoltre spiegato che il motivo per cui Ciao Darwin è stato interrotto è la fatica che comportava al compagno Paolo Bonolis: “Noi iniziamo a registrarlo verso le 19, finisce alle 2 di notte, quando hai 30 anni ok, ma lui ha due anni più di me. Per me è facile: entro ed esco, mentre per lui sono sette ore di seguito a parlare“. Tuttavia, visto il grande amore degli italiani per Ciao Darwin, la speranza che un giorno possa tornare in onda è ancora accesa.

Insomma, sembrerebbe che Laurenti sia pronto ad un nuovo inizio e, questa volta, non più al fianco di Bonolis, ma con il mitico Carlo Conti!