Bianca Guaccero radiosa sui social, dopo il colpo di fulmine con Giovanni Pernice arriva il dolce annuncio: “A settembre…”

Bianca Guaccero è sempre più radiosa dopo il colpo di fulmine con l’altrettanto innamorato Giovanni Pernice, e lo capiamo da quel lieto annuncio per il mese di settembre.

In molti pensavano che l’amore, nato a Ballando con le Stelle, tra i vincitori Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, fosse soltanto una cottarella del momento, e che sarebbe terminata insieme al talent di Milly Carlucci.

A zittire le malelingue, invece, ci hanno pensato i due novelli innamorati, i quali non hanno avuto bisogno di dichiarare nulla, mostrandosi semplicemente nella loro quotidianità, sempre insieme e più innamorati che mai.

Entrambi professionisti dello spettacolo, lei è la talentuosa attrice e conduttrice Rai, lui un brillante ballerino che fa sognare le fan dello show; si sono innamorati provando quelle sensuali coreografie, e da quel momento non si sono più lasciati.

A rendere ancora più seria la loro storia c’è quel dolce annuncio riferito al mese di settembre, che ha reso più radiosi non soltanto Bianca e Giovanni ma anche i loro followers, i quali li considerano una delle coppie più belle nate negli ultimi mesi.

Il tatuaggio di coppia per Bianca e Giovanni

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono conosciuti nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle e, balletto dopo balletto, hanno portato la loro frequentazione da semplici “maestro e allieva” a fidanzati a tutti gli effetti. Nonostante gli indizi e quegli sguardi pieni d’amore, che non erano passati inosservati, i due hanno mantenuto il mistero per un po’, fino a quando hanno iniziato a non nascondersi più sui social, mostrandosi sempre molto innamorati. E lo abbiamo visto anche nelle foto della loro recente vacanza alle Barbados, prima che i rispettivi impegni lavorativi li separino di nuovo, come riportano da oggi.it.

I due fanno sul serio, e lo dimostra anche quel tatuaggio di coppia che ha emozionato la rete. Qualche mese fa, Bianca aveva dichiarato: “È vero, è una data che mi devo tatuare addosso”, riferendosi al doppio trionfo che il 2024 le ha portato: la vittoria a Ballando con le Stelle e il ritrovato amore. Molti pensavano che fosse soltanto una frase fatta, ma in realtà i due, come documentato sui social, si sono tatuati qualche mese fa una data per loro molto importante: “21-12-2024”, il giorno in cui il loro sogno ha preso vita.

Un mese che porterà una doppia buona notizia

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice non si nascondono più: non sorprende, quindi, che i fan siano elettrizzati per la loro storia d’amore, che molti considerano il giusto coronamento per la vita di entrambi. Così, quella lieta notizia letta sui social ha portato grande gioia ai followers, poiché sintomatica che i due fanno realmente sul serio. A settembre, ci sarà un doppio evento emozionante e significativo per entrambi… ma non si tratta dell’attesissimo matrimonio, e neppure dell’arrivo di un bebè.

In realtà, come scrive una follower sui social: “A settembre primo compleanno con Giovanni insieme“, visto che nello stesso mese compiono gli anni sia la nipotina della Guaccero che la sua metà della mela. Come dichiarato dalla conduttrice, i due si prenderanno infatti una pausa dagli impegni lavorativi per festeggiare tutti insieme in Puglia, terra madre di Bianca, ma i fan continuano a sperare nei fiori d’arancio. Che dire, non ci resta che attendere i prossimi avvenimenti: amorosi, familiari e lavorativi della novella coppia.